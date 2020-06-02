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НАМ НУЖНО ИСКАТЬ ПУТИ ВЫХОДА ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ 02.06.2020

НАМ НУЖНО ИСКАТЬ ПУТИ ВЫХОДА ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

Бизнес

Пандемия коронавируса сказывается на жизни не только простых граждан, но и, безусловно, на субъектах предпринимательской деятельности. Отразилась она и на бизнесе молодых абхазских предпринимателей. О том, как сказался коронавирус на работе членов НП «Ассоциация молодых предпринимателей», рассказывает председатель организации Камила Квициния.

По ее мнению, в период карантина более всего пострадали непродовольственные объекты бизнеса и, как следствие, многие наши предприниматели и производители оказались в весьма плачевном состоянии.

К наиболее пострадавшим стоит отнести не только владельцев вещевых и непродовольственных магазинов, но и фитнес-клубов, салонов красоты, различных спортивных и танцевальных секций и др. И хотя сегодня карантинные санкции на эти виды деятельности частично сняты, вопрос аренды помещений и уплаты налогов остается открытым.

Более того, к примеру, фотографы, аниматоры, декораторы остаются без работы по сей день. Колоссальные потери понесли многие поставщики, так как не имели возможности выполнить обязательства – поставить товар. Кроме того, они вынуждены продолжать арендовать помещения.

Меньше всего пострадали владельцы супермаркетов и фармацевты, и многие из них занимались благотворительной помощью населению, за что им огромная благодарность.

Одним словом, больше всего от коронавируса пострадал малый бизнес, так как карантинные меры были связаны с ограничением свободы передвижения, закрытием границы, запретом на проведение массовых мероприятий, работу кафе и ресторанов.

«Я занимаюсь производством продовольственной продукции и на моей деятельности карантин отразился не лучшим образом. У меня не было возможности поставлять готовую продукцию из-за отсутствия спроса и это отразилось на доходах моего предприятия», – говорит Камила Квициния.

По ее мнению, в ближайшее время предпринимателям удастся справиться с этой ситуацией.

«Кризис обязательно пройдет, и перед нами откроются новые возможности развития и реализации задуманных планов. Мы не должны отчаиваться: нам нужно искать пути выхода из сложившейся ситуации, совершенствуя методы ведения бизнеса и работая на благо нашего государства», – считает Камила Квициния.

Пресс-служба ТПП РА


Номер:  54
Выпуск:  3932
Рубрика:  экономика
Автор:  Пресс-служба ТПП РА

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