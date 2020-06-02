НАМ НУЖНО ИСКАТЬ ПУТИ ВЫХОДА ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

Бизнес

Пандемия коронавируса сказывается на жизни не только простых граждан, но и, безусловно, на субъектах предпринимательской деятельности. Отразилась она и на бизнесе молодых абхазских предпринимателей. О том, как сказался коронавирус на работе членов НП «Ассоциация молодых предпринимателей», рассказывает председатель организации Камила Квициния.

По ее мнению, в период карантина более всего пострадали непродовольственные объекты бизнеса и, как следствие, многие наши предприниматели и производители оказались в весьма плачевном состоянии.

К наиболее пострадавшим стоит отнести не только владельцев вещевых и непродовольственных магазинов, но и фитнес-клубов, салонов красоты, различных спортивных и танцевальных секций и др. И хотя сегодня карантинные санкции на эти виды деятельности частично сняты, вопрос аренды помещений и уплаты налогов остается открытым.

Более того, к примеру, фотографы, аниматоры, декораторы остаются без работы по сей день. Колоссальные потери понесли многие поставщики, так как не имели возможности выполнить обязательства – поставить товар. Кроме того, они вынуждены продолжать арендовать помещения.

Меньше всего пострадали владельцы супермаркетов и фармацевты, и многие из них занимались благотворительной помощью населению, за что им огромная благодарность.

Одним словом, больше всего от коронавируса пострадал малый бизнес, так как карантинные меры были связаны с ограничением свободы передвижения, закрытием границы, запретом на проведение массовых мероприятий, работу кафе и ресторанов.

«Я занимаюсь производством продовольственной продукции и на моей деятельности карантин отразился не лучшим образом. У меня не было возможности поставлять готовую продукцию из-за отсутствия спроса и это отразилось на доходах моего предприятия», – говорит Камила Квициния.

По ее мнению, в ближайшее время предпринимателям удастся справиться с этой ситуацией.

«Кризис обязательно пройдет, и перед нами откроются новые возможности развития и реализации задуманных планов. Мы не должны отчаиваться: нам нужно искать пути выхода из сложившейся ситуации, совершенствуя методы ведения бизнеса и работая на благо нашего государства», – считает Камила Квициния.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 54Выпуск: 3932Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА