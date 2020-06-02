ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ АГРАРИЕВ АБХАЗИИ

Пресс-конференция

27 мая в пресс-центре АГТРК состоялась пресс-конференция и.о. министра сельского хозяйства Амирана Какалия.

Отвечая на вопросы журналистов, Амиран Какалия сказал, что в 2019 году Правительством РА было выделено 7 миллионов рублей на механический сбор мраморного клопа. Этот сбор – самый действенный на данный момент способ борьбы с этим вредителем. В результате собрано и утилизировано 5 404 килограмма вредителей. По заключению международных организаций, сокращение особей мраморного клопа в Абхазии составило 54% по сравнению с 2017-2018 годами.

В этом году бюджет Минсельхоза составляет всего 15 миллионов рублей. 28 апреля 2020 года было подписано решение сопредседателей Межправкомиссии, согласно которому на борьбу с сельскохозяйственными вредителями в Республике Абхазия выделено 117 миллионов 780 тысяч рублей. Из них 8 миллионов планируется потратить на механический сбор мраморного клопа.

– В последнее время прослеживается тенденция возвращения людей в село, в связи с чем в Минсельхоз в период пахотных работ поступает большое количество обращений, – рассказал руководитель ведомства. – На данный момент в Абхазии 7 МТС, которые являются РУПами и находятся на самофинансировании. У МТС в наличии 120 единиц сельхозтехники, кроме того, есть частные тракторы. Сегодня в республике около 7 тысяч га земли под пашню, на данный момент силами МТС вспахано 2257 га. Министерством установлены временные тарифы на вспашку, боронование и посев из расчета за 1 га – 5855 рублей. В среднем крестьяне обрабатывают около 0,5 га. По состоянию на 21 мая по Гагрскому району вспахано 181 га, в Гудаутском – 810 га, в Сухумском районе – 70 га, в Гулрыпшском – 450 га, в Очамчырском – 1350 га, в Ткуарчалском – 510 га, в Галском районе – 2000 га.

Амиран Какалия сообщил представителям СМИ о помощи малоимущим семьям. В этом году безвозмездно обработано около 60 га земли, то есть помощь оказана 131 человеку. Он отметил также, что в республике не хватает механизаторов, меньше всего их в Гагрском районе. И.о. министра уверен, что необходимо повышать престиж данной профессии, предлагать работникам социальную поддержку. На сегодня в селе проживает более 120 тысяч человек, а зарегистрировано всего 33 крестьянско-фермерских хозяйства. Необходимо провести перепись и зарегистрировать все хозяйства.

В ходе пресс-конференции Амиран Какалия подчеркнул, что министерство активно сотрудничает с представительствами международных организаций, аккредитованных в Абхазии, которые оказывают большую помощь в развитии сельского хозяйства.

– Нам необходимо провести сельскохозяйственную перепись – сказал Амиран Какалия. – Вы знаете, что Минсельхоз России оказывает безвозмездную гуманитарную помощь. В прошлом году около пяти тонн препаратов выделили Абхазии для борьбы с мраморным клопом, более 130 ранцевых опрыскивателей. В этом году – 4800 литров препарата, 120 ранцевых опрыскивателей.

И.о. министра подчеркнул, что реорганизация Министерства сельского хозяйства в Государственный комитет по сельскому хозяйству была большой ошибкой:

– Это помешало нашей работе. Республика Абхазия является аграрной и туристической страной, нужно сделать все для того, чтобы аграрный сектор возродился.

И.о. министра с удовлетворением отметил, что 27 апреля текущего года Указом Президента Госкомитет вновь реорганизован в Министерство сельского хозяйства.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 54Выпуск: 3932Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ