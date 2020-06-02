АЛЕКСАНДР АНКВАБ: «ТРУД ВРАЧЕЙ НУЖНО УВАЖАТЬ!»

Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции

28 мая в Кабинете Министров РА под руководством Премьер-министра Александра Анкваб состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. В нем приняли участие Вице-президент Абхазии Бадра Гунба, министры, руководители силовых структур и эпидемиологических ведомств.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия сообщил, что в самом начале в работе с коронавирусной инфекцией было задействовано 130 человек, но когда число больных увеличилось, были созданы еще три бригады врачей. Медики несут дежурство по семь дней. Все они здоровы, но 15 сотрудников находятся на обсервации в пансионате «Айтар». 136 медиков получили дополнительные выплаты. Он напомнил также, что при содействии движения предпринимателей Абхазии «Мы вместе» приобретен компьютерный томограф, для которого сейчас строится в Гудаутском госпитале специальное помещение.

– Этот аппарат нам необходим не только для выявления COVID-19, но и на перспективу, – подчеркнул министр. – Медики прогнозируют новую вспышку коронавируса осенью и зимой, кроме того, есть грипп А и Б и атипичная пневмония.

Тамаз Цахнакия отметил, что медики стараются соблюдать необходимые в условиях карантина правила и нормы. Но случается, что толпа родственников врывается в больницу вместе с пациентом и создает конфликтную ситуацию. Министр сообщил, что обратился за помощью по этому вопросу к министру внутренних дел.

Однако глава правительства заметил:

– И ваши специалисты зачастую ведут себя неадекватно. Простые граждане считают пандемию выдумкой мирового масштаба и выступают против карантина. При этом они указывают нам, что и сами медики при приеме пациентов не соблюдают санитарные нормы. Мы делаем по минимуму все возможное, потому что на максимум у нас нет средств. Все медики у нас на вес золота, и из-за одного больного 14 специалистов оказались на карантине. Нужно чаще бывать в медучреждениях и проверять соблюдение там карантинных мер.

Главный санитарный врач Республики Абхазия Людмила Скорик проинформировала членов штаба о том, что за последние три дня через КПП «Псоу» в республику заехало 283 человека, а через КПП «Ингур» – 268. Все они должны находиться на 14-дневной домашней самоизоляции. Людмила Скорик сообщила:

– Военные курсанты, организованно возвращающиеся в Абхазию, направляются на двухнедельный карантин в сухумский пансионат «Айтар». Там же проходят карантин и медики. На сегодняшний день в «Айтаре» находится 71 человек, из которых 54 курсанта. На 13-й день обсервации в «Айтаре» всем проводится скрининговая диагностика, чтобы убедиться, что они все здоровы. Однако некоторые курсанты нарушали режим самоизоляции, общались друг с другом, контактировали с бессимптомными носителями инфекции. Поэтому их пришлось задержать на обсервации 19-20 дней. С 7 апреля в Абхазии выявлено 28 заболевших коронавирусом, из них 20 курсантов. 17 человек вылечились и выписаны, остальные продолжают лечение. Один больной находится в состоянии средней тяжести. С 17 мая в республике не выявлялись больные коронавирусом, но по-прежнему сохраняется напряженность из-за завоза инфекции извне, потому что в Краснодарском крае число заболевших растет. Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий в республике, не прекращается массовое посещение похорон и поминок.

Людмила Скорик привела пример Адыгеи, где после посещения похорон выявлено большое число заболевших.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния проинформировал собравшихся о том, что с 14 по 20 мая КПП «Псоу» пересекли 1872 человека. Из них – 768 водителей, 450 российских военных, 54 курсанта и 600 граждан Абхазии. Всем прибывшим измеряли температуру, проводили беседы на предмет двухнедельной самоизоляции.

– В основном люди выполняют правила пересечения границы, но, перейдя пропускной пункт, тут же снимают перчатки и маски, обнимаются с родственниками, – с сожалением констатировал министр.

Он озвучил проблемы, связанные с тепловизором и бесконтактными градусниками: повышение температуры в атмосфере приводит к сбою оборудования. Лев Квициния предложил подготовить специальное помещение, в котором будет поддерживаться нужная температура.

И.о. председателя СГБ Роберт Киут сообщил, что 26 мая КПП «Ингур» на абхазо-грузинской границе пересекли 210 человек.

Премьер-министр Александр Анкваб отметил рост числа граждан Абхазии, выезжающих на лечение в Грузию. Он пояснил:

– Мы не можем запретить родителям тяжелобольных детей и другим людям выезжать на сопредельную территорию на лечение. При этом мы предупреждаем их о том, что грузинская сторона отправляет всех заехавших на двухнедельный карантин, но это никого не останавливает.

Начальник погранслужбы СГБ Рустам Латипов сообщил об увеличении числа граждан, пересекающих госграницу. Дело в том, что появилось немало предприимчивых граждан, которые, пользуясь российским и абхазским паспортами, взяв кратковременное разрешение в МИД, по несколько раз пересекают границу, не соблюдая карантин. Рустам Латипов обратился к и.о.министра иностранных дел Дауру Кове с просьбой прекратить практику выдачи подобных документов.

В работе штаба принял участие директор НИИЭПиТ АНА Зураб Миквабия, который предоставил интересную информацию. Он рассказал, что работа по изучению коронавирусов проводилась в институте задолго до войны, и были получены серьезные результаты, которые официально зарегистрированы еще в 1991 году. И если бы работа продолжилась, то у Абхазии давно были бы свои тесты, а возможно, и вакцина. З.Миквабия сообщил:

– Что касается вакцины, то сегодня самого лучшего результата в этом направлении добились сотрудники НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалея, с которыми мы активно сотрудничаем. Их вакцина будет готова к осени, в то время как в других странах мира ее выпуск планируется в ноябре – декабре.

Людмила Скорик задала ему вопрос: «Как вы относитесь к вакцинации, ведь многие утверждают, что вакцинирование – это всемирный заговор по уничтожению человечества?»

– Умные люди такое не скажут, – ответил З.Миквабия. – Да, бывают случаи, когда от вакцин люди умирают, но их число ничтожно и несопоставимо с миллионами людей, которые остались живыми именно благодаря вакцинации.

Члены координационного штаба рекомендовали продлить некоторые ограничительные меры до 15 июня. При этом практически все подчеркивали необходимость соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и не посещать массовые мероприятия.

Глава правительства сказал:

– К сожалению, это наше слабое звено: мы так и не смогли убедить наших граждан ограничить посещение различных траурных и поминальных мероприятий. В целом проделана важная и большая работа. С помощью медиков и наших граждан мы смогли достичь неплохих результатов. Но если мы перестанем соблюдать ограничительные меры на границе, никто не сможет гарантировать, что после 15 июня все стабилизируется и эти меры можно будет отменить.

Мэр столицы Беслан Эшба рассказал о проверке объектов общепита, которых в городе 100. Владельцев столовых, кафе и ресторанов предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности, в противном случае встанет вопрос о закрытии объектов. Он сообщил:

– По городу работают четыре группы с участием сотрудников УБЭП и санэпидстанции, которые проверяют объекты торговли, общественный транспорт и рынок. На выезде и въезде в автопарки и троллейбусное депо проводится дезинфекция транспорта. Однако есть факты несоблюдения санитарных правил при перевозке пассажиров в условиях карантина, на рынке и в ряде магазинов, нарушения так называемой социальной дистанции.

Премьер-министр Александр Анкваб выразил благодарность главному санитарному врачу Сухума Алле Беляевой и всему коллективу СЭС за проводимую ими работу.

В свою очередь Беляева сообщила, что в общей сложности на обсервацию в пансионат «Айтар» было направлено 302 человека, большая часть которых – курсанты российских вузов. Часть из них учились в военной академии, где было зафиксировано большое число заболевших коронавирусом. Она особо отметила, что если бы по возвращении домой курсанты соблюдали режим самоизоляции и оставались в своих комнатах, не устраивали застолий и не общались друг с другом, такого числа заболевших просто не было бы.

– У курсантов военных вузов хромает дисциплина, чего нельзя сказать о курсантах МВД, СГБ и МЧС, которые выполняли все требования, и, как следствие, среди них нет ни одного заболевшего, – констатировала Алла Беляева. – Сегодня в «Айтаре» на обсервации находятся шесть курсантов, направленных на учебу по линии Минобороны, 23 – от МЧС, 25 – от СГБ, 15 – от МВД, а также два гражданских лица. До 80% прибывших в республику граждан серьезно относятся к проблеме и соблюдают карантин, а 20% его игнорируют. Более того, немало случаев, когда люди на границе указывают неверное место жительства и телефоны, и тогда невозможно проверить, как они соблюдают режим самоизоляции.

Александр Анкваб заявил:

– Именно нарушение дисциплины и несоблюдение мер предосторожности привело к росту заболевания. Минобороны не контролирует своих курсантов, и из этого следует сделать соответствующие выводы. Сегодня в республики все относительно спокойно, но это кажущееся благополучие, которое мгновенно может быть нарушено, и об этом всегда нужно помнить.

Он указал на оставленную курсантами после себя антисанитарию и разгром в гостиничных номерах. По его мнению, нужно обратить внимание на подбор абитуриентов в военные вузы. Премьер-министр считает:

– Это будущие командиры, но некоторые из них не выдержали испытание карантином! Не может быть хорошим командиром тот, кто сам не умеет подчиняться приказу. Наши курсанты учатся в авторитетных российских вузах и представляют Абхазию. Необходимо напомнить молодым людям о чести и достоинстве.

Первый замминистра обороны Беслан Цвижба сообщил, что на 12 июня запланирована встреча руководства Минобороны с курсантами и их родителями, на которой будут подняты все эти вопросы.

Глава правительства обязал замминистра уточнить сроки отправки курсантов обратно на учебу. Исходя из тяжелого финансового положения многих родителей, вице-премьеру, министру финансов Владимиру Делба поручено изыскать средства на приобретение билетов для курсантов.

Александр Анкваб предложил поощрить материально сотрудников СЭС Сухума, а также изыскать возможности отремонтировать здание их организации. По убеждению Премьер-министра, труд врачей нужно уважать.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 54Выпуск: 3932Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ