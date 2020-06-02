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02.06.2020
Номер: 54
Выпуск: 3932
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Он учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.
Впервые был отмечен в 1950 году. В Абхазии в этот день проходили праздничные мероприятия: выставки детских рисунков в учебных заведениях и детских центрах, представления с участием цирковых артистов, спортивные состязания, художественные конкурсы…
В этом году из-за коронавируса произошли изменения: отменены все массовые мероприятия, в том числе и детские.
Нет ничего доверчивей ребенка,
Его дыханье бережно и тонко,
Оно нежнее, чем дыханье трав.
Как шар земной наш
С матерью Вселенной…
Номер: 54
Выпуск: 3932
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.