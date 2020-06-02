1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Он учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

Впервые был отмечен в 1950 году. В Абхазии в этот день проходили праздничные мероприятия: выставки детских рисунков в учебных заведениях и детских центрах, представления с участием цирковых артистов, спортивные состязания, художественные конкурсы…

В этом году из-за коронавируса произошли изменения: отменены все массовые мероприятия, в том числе и детские.

Нет ничего доверчивей ребенка,

Его дыханье бережно и тонко,

Оно нежнее, чем дыханье трав.

Как шар земной наш

С матерью Вселенной…

Номер: 54Выпуск: 3932Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.