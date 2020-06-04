К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений доводит до сведения овощеводов, что на посадках картофеля появился карантинный вредитель пасленовых культур – колорадский жук.

При его обнаружении на картофеле, баклажанах, томатах следует провести первое опрыскивание одним из следующих препаратов: «Карбофос» «Фастак», «Децис», «Банкол», «Каратэ».

За справками обращаться по адресу: Государственная инспекция РА по карантину растений, г.Сухум, ул.Гулия, 28.

Номер: 55Выпуск: 3933Рубрика: обществоАвтор: Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину