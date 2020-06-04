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04.06.2020
Номер: 55
Выпуск: 3933
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений доводит до сведения овощеводов, что на посадках картофеля появился карантинный вредитель пасленовых культур – колорадский жук.
При его обнаружении на картофеле, баклажанах, томатах следует провести первое опрыскивание одним из следующих препаратов: «Карбофос» «Фастак», «Децис», «Банкол», «Каратэ».
За справками обращаться по адресу: Государственная инспекция РА по карантину растений, г.Сухум, ул.Гулия, 28.
Номер: 55
Выпуск: 3933
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину