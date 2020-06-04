ВСЕ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ СОБЛЮДАЮТСЯ

В первый день работы призывной комиссии Военный комиссариат Сухума посетил с инспекцией первый заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария.

По его оценке, работа комиссии проходит в штатном режиме, и все предписанные меры в связи с короновирусом соблюдаются. В ходе проверки замминистра пообщался с председателем призывной медицинской комиссии Асланом Джопуа. Обсудили, все ли специалисты на местах, хватает ли средств индивидуальной защиты и какие возникают вопросы.

Алхас Конджария подвел итоги инспекции: «Сегодня только первый день, и у нас еще действуют карантинные меры, но работа протекает в штатном режиме, есть несколько организационных вопросов, которые легко решаются. Мы убедились, что карантинные меры соблюдаются. Все используют средства индивидуальной защиты – и призывники, и сотрудники военного комиссариата. На входе всем выдают маски, дезинфицируют руки, и только после этого можно попасть на территорию самого военкомата».

Кроме того, замминистра отметил, что условия для осмотра призывников стали лучше.

Также в военкомате имеется переносной флюорограф, и если раньше флюорографию делали по показаниям, а часть призывников привозили готовые снимки с собой, то в этом году в рамках карантинных мероприятий все призывники будут проходить эту процедуру на месте.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РА

Номер: 55Выпуск: 3933Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Министерства здравоохранения РА