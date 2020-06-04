В ГАГРЕ РОДИЛИСЬ ДВЕ ДВОЙНИ

В преддверии Международного дня защиты детей в родильном отделении Гагрской ЦРБ появились на свет две двойни. С таким событием медперсонал сталкивается редко, тем более что детишки родились с разницей в один день. Так, 26 мая Виктория Дбар-Кайтан из поселка Бзыпты Гагрского района родила мальчика и девочку. Их назвали Арноу и Анна. А 27 мая Алиса Чкотуа-Багателия из с.Отхары родила очаровательных двойняшек – Марию и Киру. По словам врача-акушера Астанды Джопуа, которая принимала рожениц, младенцы абсолютно здоровы, и мамы себя чувствуют хорошо. Семью Дбар-Кайтан выписали в Международный день защиты детей, а Чкотуа-Багателия 2 июня. Поздравить счастливых мам пришли главврач Гагрской ЦРБ Вячеслав Аргун, президент благотворительного фонда «Мир детства» Людмила Ашуба-Хагба. В адрес малышей и их мам звучали слова с наилучшими пожеланиями. От фонда «Мир детства» и Администрации Гагрского района родившимся четверым младенцам были выделены подарки. Необходимо отметить, что у каждой мамы эти роды были вторыми.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 55Выпуск: 3933Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району