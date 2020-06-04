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КНИЖНЫЕ НОВОСТИ
Жюри и оргкомитет Международной литературной премии имени Фазиля Искандера утвердили длинный список в четырёх номинациях. В число номинантов из Абхазии включены – В рубрике «Проза»: Какалия Астамур «Гостеприимное море» – исторический роман, изданный в г.Сухум, Абгосиздат в 2018 году. В рубрике «Поэзия»: Магакян Кероп. Подборка стихотворений. Журнал «Акуа-Сухум», 2018 год. В рубрике «Проза для детей и подростков»: Шария Виталий. «Машинка времени», рассказ. Журнал «Акуа-Сухум», 2018 год. Во второй половине июля будет опубликован короткий список. Вручение премии Ф.Искандера состоится в декабре 2020 года. По словам вице-президента Русского ПЕН-центра, члена жюри Бориса Евсеева: «Постоянное присутствие премии Фазиля Искандера в сегодняшнем российском литературном контексте станет закономерным закреплением его неповторимого пути».
Редакция газеты «Республика Абхазия», желая всем нашим номинантам дальнейшего продвижения в конкурсе, предлагает читателям газеты, а в особенности постоянным посетителям сухумской «Брехаловки», стихотворение К. Магакяна под названием
ПЕСЕНКА ПРО СУХУМСКУЮ ПОХОДКУ
Когда спешишь на утреннюю сходку,
В «Брехаловку» шагая прямиком,
Держи всегда сухумскую походку,
Тогда и кофе будет с каймаком!
Тогда с тобой за столиком кофейни,
Будь ты писатель или прокурор,
И уркаган поботает по фене,
И депутат поддержит разговор.
Не важно с кем беседу ты заводишь,
А важно КАК в «Брехаловку» идёшь,
Походку покажи, когда подходишь,
По ходу собрехаловца найдёшь.
А выпьешь с ним хоть сто, хоть триста граммов –
Ты на ногах! Ты крепок, как гранит!
Тебя охранней всех охранных грамот
Сухумская походка сохранит.
Короче, если ты сухумский житель
И не обходишь берег стороной,
Носи походку, как отцовский китель,
Придерживая руки за спиной.
А час придёт – на чашу пред Всевышним,
Ни званья, ни награды, ни стихи!
Походку покажи, – не будет лишним,
Быть может, и простит тебе грехи.
Номер: 55
Выпуск: 3933
Рубрика: общество
Автор: К. Магакян