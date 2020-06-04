КНИЖНЫЕ НОВОСТИ

Жюри и оргкомитет Международной литературной премии имени Фазиля Искандера утвердили длинный список в четырёх номинациях. В число номинантов из Абхазии включены – В рубрике «Проза»: Какалия Астамур «Гостеприимное море» – исторический роман, изданный в г.Сухум, Абгосиздат в 2018 году. В рубрике «Поэзия»: Магакян Кероп. Подборка стихотворений. Журнал «Акуа-Сухум», 2018 год. В рубрике «Проза для детей и подростков»: Шария Виталий. «Машинка времени», рассказ. Журнал «Акуа-Сухум», 2018 год. Во второй половине июля будет опубликован короткий список. Вручение премии Ф.Искандера состоится в декабре 2020 года. По словам вице-президента Русского ПЕН-центра, члена жюри Бориса Евсеева: «Постоянное присутствие премии Фазиля Искандера в сегодняшнем российском литературном контексте станет закономерным закреплением его неповторимого пути».

Редакция газеты «Республика Абхазия», желая всем нашим номинантам дальнейшего продвижения в конкурсе, предлагает читателям газеты, а в особенности постоянным посетителям сухумской «Брехаловки», стихотворение К. Магакяна под названием

ПЕСЕНКА ПРО СУХУМСКУЮ ПОХОДКУ

Когда спешишь на утреннюю сходку,

В «Брехаловку» шагая прямиком,

Держи всегда сухумскую походку,

Тогда и кофе будет с каймаком!

Тогда с тобой за столиком кофейни,

Будь ты писатель или прокурор,

И уркаган поботает по фене,

И депутат поддержит разговор.

Не важно с кем беседу ты заводишь,

А важно КАК в «Брехаловку» идёшь,

Походку покажи, когда подходишь,

По ходу собрехаловца найдёшь.

А выпьешь с ним хоть сто, хоть триста граммов –

Ты на ногах! Ты крепок, как гранит!

Тебя охранней всех охранных грамот

Сухумская походка сохранит.

Короче, если ты сухумский житель

И не обходишь берег стороной,

Носи походку, как отцовский китель,

Придерживая руки за спиной.

А час придёт – на чашу пред Всевышним,

Ни званья, ни награды, ни стихи!

Походку покажи, – не будет лишним,

Быть может, и простит тебе грехи.

Номер: 55Выпуск: 3933Рубрика: обществоАвтор: К. Магакян