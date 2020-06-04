УМНЫЕ ПЕРЕКУСЫ – НОВЫЙ ТРЕНД СОВРЕМЕННОСТИ

Молодые предприниматели

Совсем недавно Милана Жиба была специалистом по работе с клиентами в сухумском интернет-провайдере, а сегодня она занимается собственным делом – производством пастилы, снеков, фрипсов без сахара под брендом «Смарт снекс» («Умные перекусы»). Проекту всего лишь полгода, и несмотря на это продукция предприятия стала узнаваемой и полюбилась многим нашим гражданам. В небольшом интервью Милана рассказала об идее и целях своего проекта.

Справка: Милана Жиба – учредитель проекта «Смарт снекс» («Умные перекусы»). Возраст: 25 лет. Образование: отделение английского языка филологического факультета Абхазского государственного университета. Место проживания: город Сухум. География проекта: город Сухум, село Лдзаа Гагрского района.

– Милана, расскажи, как возникла идея проекта?

– Меня часто спрашивают, почему я решила бросить свою работу. У многих людей этот факт вызывает удивление. К выбору привело желание заниматься собственным делом. Свой первый небольшой бизнес я основала будучи в подростковом возрасте, открыв в летний период торговую точку на пляже. Для меня тогда это был вполне хороший заработок и бесценный опыт в сфере продаж, который я и сегодня использую в своем новом бизнес-проекте «Смарт снекс». Высшее образование я получила на отделении английского языка филфака АГУ, но и после окончания вуза я снова задумалась о своем деле. Прошла в Сочи курсы «Искусство фотографии», и какое-то время делала частные съемки за деньги, подумывая о своей собственной фотостудии, но быстро остыла к этому делу. Продав свой дорогой фотоаппарат Canon за смешную цену, чтобы больше к этому делу не возвращаться, я еще много лет занималась поиском своего любимого дела. До работы в интернет-провайдере пробовала себя в новостной редакции Абхазской государственной телерадиокомпании, но и журналистике я не хотела бы посвящать свою жизнь. Идеей «Смарт Снекс» вдохновилась благодаря тому, что сама уже долгое время придерживаюсь здорового образа жизни и правильного питания. Питание для меня – это животрепещущая тема. Я всегда стараюсь готовить вкусную домашнюю еду, наполненную ценными и нужными питательными веществами, а не пустыми калориями. Но акцент я делаю на снеках, легких перекусах, так как после утренней или вечерней пробежки я не могу баловать себя тяжелой пищей. В самый раз полезные хлебцы, пастила, чипсы и другие полезные и быстрые перекусы. В один прекрасный день я решила начать готовить снеки и пастилу у себя на кухне, потом стала угощать ими членов семьи, позже – и друзей. Их положительные отзывы и вдохновили меня на собственное производство. И с поддержкой семьи я организовала производства чипсов, снеков, фрипсов у себя дома. О продукции клиенты стали узнавать через официальную страничку «Смарт снекс» в Инстаграме, заказывать и оставлять положительные отзывы. Продукцией заинтересовались и многие местные магазины. Буквально через месяц мне стало ясно, что нахожусь на правильном пути. По сей день я получаю огромное количество положительных отзывов и добрых слов от своих клиентов, и меня это не может не радовать и вдохновлять на покорение новых вершин. К тому же спрос на продукцию в Абхазии большой, фрипсы покупают не только наши граждане, но и туристы. Правда, сейчас в связи с тем, что граница закрыта, мою продукцию покупают только местные жители. На нашем рынке эта ниша никем не была занята, и проект «Смарт снекс» – первый в своём роде. Правда, как и в любом деле, и здесь не бывает без сложностей. Но их всегда можно превратить в возможности. Вот, например, у нас нет курьерской доставки. Часто самой приходится доставлять продукцию клиенту. Не скажу, что это дело из легких, но у меня есть возможность лично увидеться с заказчиком, спросить о его пожеланиях, и вообще, занимаясь своим бизнесом, учусь быть более ответственной.

– Что означает Смарт снекс? И что представляют собой фрипсы и снеки, чем они отличаются от чипсов?

– Фрипсы и снеки представляют собой тонко нарезанные, высушенные фрукты и овощи, повторяющие форму картофельных чипсов. Фрипсы – это название фруктовых чипсов, а снеками называют мелкую, легкую закуску, которую потребляют, как правило, без столовых приборов, на ходу. Продукция производится из местных фруктов без добавления сахара, красителей и консервантов, поэтому она популярна среди людей, которые следят за своим здоровьем: спортсменов, приверженцев ЗОЖ, а также девушек, следящих за своей фигурой. Вся продукция сушится при оптимальной температуре, в результате сохраняются все полезные свойства фруктов, и на выходе имеется экологичный и вкусный продукт, готовый к употреблению. После сушки вкус фруктов даже усиливается.

Перевод слова smart звучит с английского как «умный», а snack с английского означает «легкая закуска». Смарт снекс – это умная закуска, умные перекусы. Вообще проект совмещает в себе коммерческую и инновационную составляющую. Инновационным в этом проекте является не только планирование по-умному, но и технология производства продукта. Снеки, фрипсы, умные перекусы делают жизнь людей проще и комфортнее. Здесь соединяется социальная и коммерческая составляющая, и получается выгодный – с точки зрения бизнеса и полезный – с точки зрения социума, проект.

– Думаешь о расширении своего дела? Например, заняться производством умных перекусов не в домашних условиях, а уже в цеху?

– Я по своей натуре мечтатель, соответственно и планы у меня грандиозные (смеётся). Хотелось бы, конечно, открыть небольшое производство в поселке Лдзаа Гагрского района, так как я родом оттуда. Поселок Лдзаа считается маленькой жемчужиной Абхазии, его любят приезжающие к нам туристы. Мне очень хотелось бы, чтобы села Абхазии сегодня развивались, появлялись новые производства, точки сбыта. Ситуация с COVID-19 нам показала, что село сегодня должно стать флагманом экономики Абхазии. Такие проекты должны также предоставлять сельчанам рабочие места, возможность обучаться чему-то новому, развиваться, реализовать себя, и не обязательно для этого жить в городе. Для меня также важно популяризировать здоровое питание, не просто разбавить полки местных магазинов экологичными и доступными по цене продуктами, но и призывать к тому, чтобы люди ели только полезную пищу и вели здоровый образ жизни. У меня и старшая сестра занимается популяризацией правильного питания, сама же печёт цельнозерновой полезный хлеб без глютена и лактозы. И мы понимаем, что людям нужны такие продукты, и ниша эта практически пуста. Среди наших клиентов – жителей Абхазии есть люди, страдающие непероносимостью глютена и лактозы, и им приходится полезный хлеб заказывать в России, в то время когда местные производители могли бы печь такой хлеб в Абхазии.

– Милана, как повлияла на ваш бизнес ситуация, сложившаяся из-за коронавируса?

– В связи с карантином мы не можем заказывать упаковки из России для наших снеков и пастилы, так как граница все еще закрыта. Ищем возможные варианты, но нам не хочется изменять любимому крафту, к которому мы привыкли, и снеки в такой упаковке, как мне кажется, гармонично смотрятся. В первые две недели карантина, объявленного в Абхазии, к нам поступило больше количество заказов. Возможно, люди решили запастись продуктами, содержащими большое количество витаминов и микроэлементов. Затем пошел небольшой спад, но самые преданные клиенты всегда остаются с нами, и их немало. Вопрос с упаковкой все еще не закрыт, надеемся, что наша жизнь в скором времени вернется в привычное русло.

– Есть такое мнение, что быстрый перекус не может быть полезным для человека, так как под ними обычно подразумеваются хот-доги, бургеры, которые при частом употреблении вредны для организма. Как ты борешься с этим стереотипом?

– Вопреки такому мнению хочу отметить, что снековая продукция в магазине необходима и должна стать понятной каждому, поэтому я объясняю своим клиентам, что такое быстрые, умные перекусы. В условиях современной жизни, когда людям часто приходится быстро перекусывать, хрустящий и полезный снек утолит голод быстро и недорого, а также не нанесет вред организму. Снеки – это не только чипсы и сухари, это еще и сухофрукты, орехи, семена, хлебцы из цельных злаков, которые полны витаминами и минералами и не могут нанести вред организму. Но это не значит, что фрипсы, снеки, пастила должны заменить полноценную домашнюю еду, хотя продукция, которую я предлагаю своим клиентам – это прекрасная альтернатива конфетам и булочкам. Главное для меня, чтобы товар был качественным, а наш клиент был доволен приобретенной продукцией. Поэтому важно, что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, делали от души. И если то, чем вы занимаетесь, приносит радость вам и вашему окружению, значит вы на правильном пути. Тогда и продукт, который вы произвели, будет любим, востребован и необходим!

Вопросы задавала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 55Выпуск: 3933Рубрика: обществоАвтор: Вопросы задавала Эсма АРДЖЕНИЯ