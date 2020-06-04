ВОПЛОТИВШИЙ МЕЧТЫ

В эти праздничные майские дни мы с особой благодарностью вспоминаем и чествуем тех, кто освободил мир от фашистского ига, наших дорогих ветеранов, слушаем их рассказы о войне и вновь восхищаемся ими, прослеживая доблестный путь отважных воинов, сложные перипетии разных судеб. Но, как известно, многим не посчастливилось дожить до долгожданной Победы, многих не стало уже в мирное время, ведь в этом юбилейном году Победе – 75 лет. И мне захотелось вспомнить человека, который прошел всю Великую Отечественную войну, после нее начал писать книги и переводить на абхазский язык произведения Аркадия Гайдара, Ганса Христиана Андерсена, Фазиля Искандера, Нодара Думбадзе и других авторов, а ушел из жизни он во время Отечественной войны народа Абхазии в августе 1992 года. Это Шамиль Раджеевич Акусба – военный летчик, прозаик, переводчик, член Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР.

Выходец из села Атары (в то время Кодорский участок Сухумского округа) Шамиль Акусба школу окончил в Сухуме. В то время многие мечтали покорить небо, мечтал об этом и Шамиль Акусба. В 1936 году он поступил в Одесское военное летное училище, окончил его с отличием, но необходим был опыт, надо было осваивать различные самолеты, особенно скоростные бомбардировщики, научиться летать на них. Так что молодых летчиков-выпускников направили в Среднеазиатский военный округ для продолжения учебы. Здесь Шамиль Акусба летал на разных бомбардировщиках: «СБ», «Р-5», «Пе-2» и других. А накануне Великой Отечественной войны его направили в Военную авиационную академию в Чкалове продолжить образование. На фронт летчик попал в 1942 году. Он воевал под Москвой, на 1-м, 2-м и 3-м Прибалтийских фронтах, Волховском, Ленинградском и 1-м Белорусском. За проявленное мужество летчик был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, боевыми медалями.

Будучи летчиком ночной бомбардировочной авиации, Шамиль Акусба постоянно вылетал на боевые задания. Сбрасывали бомбы, взрывали вражеские железнодорожные мосты, склады с боеприпасами. Однажды экипаж должен был уничтожить на станции Тютицы железнодорожные эшелоны. Под огнем зенитных установок противника самолет Шамиля Акусба прорвался через линию фронта и с высоты 300 метров уничтожил прицельным огнем пять вагонов.

Конечно, многие эпизоды остались в памяти ветерана. Он рассказывал: «Как только перелетели линию фронта, прожекторы ослепили меня, бешено забили зенитки. По приборам вижу – объект под ними. Даю команду, и штурман одну за другой отправляет наши бомбы вниз. Взмывая вверх, а я успеваю разглядеть – объект объят пламенем, значит, он поражен, и задание выполнено.

А зенитки не перестают решетить нашу машину. Вот пробиты правая плоскость, приборный щит; высотомер и указатель скорости вышли из строя, а штурман мой не подает признаков жизни – с ним что-то случилось. Чувствую, что за линию фронта уже дотянул, под нами свои, но как сесть? И как назло появился густой туман (он так нужен был еще недавно), ничего не видно, а приборы разбиты.

Не помню, как сел. Наверное, помогло шестое чувство, о котором часто говорят и о котором никто ничего не знает. Штурман без сознания, истекает кровью. Мои друзья подсчитали пробоины, удивились, как я дотянул до своих. «Ну, ты железный абхазец», – говорили они. Это прозвище так и осталось за мной в эскадрилье». (Из книги А. Тариа «Абхазские соколы в небе».

Участвовал Шамиль Акусба и в жестоких боях за освобождение г. Кенигсберга. Здесь для него и закончилась Великая Отечественная война.

В сборнике документов «Абхазия в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.» есть такая информация о Шамиле Акусба: «Он произвел 83 успешных вылета по разгрому мотомехвойск и живой силы противника на железнодорожных станциях Новгорода, Шимок, Вешек, Тютицы, Подберезы, Григорова, Борок, Нарвы и Пскова. За время боевых вылетов сбросил 1186 кг бомбового груза по различным объектам и уничтожил или повредил: автомашин с войсками и грузом – 13, зенитных точек – 16, железнодорожных вагонов – 5, складов с горючим – 1; разрывами бомб вызвал шесть очагов пожара и разрушил железнодорожное полотно на участке одного километра…».

Вернувшись в Абхазию, Шамиль Акусба долгое время работал летчиком, диспетчером в Сухумском аэропорту, затем около 20 лет редактором, старшим и главным редактором издательства «Алашара». Начал писать стихи, рассказы, новеллы, статьи и очерки, увлекся переводческой деятельностью. Его произведения публиковались в периодических изданиях Абхазии и в российских журналах «Наука и религия», «Советский воин».

Шамиль Акусба – автор изданных в Сухуме сборников рассказов «Взлет» (1958), «Огонь нартов» (1973), «Веселая ночь» (1984), «В начале наступления» (1991).

Произведения писателя о событиях военного периода во многом автобиографичны. Его герои вызывают симпатию у читателя силой духа, умением сохранять самообладание в сложных жизненных ситуациях («Мост», «На боевом развороте», «Хвостовой-13»). На русский язык Шамиля Акусба переводили Г. Ковалевич и Р. Петрозашвили.

Он прожил трудную, опасную и интересную жизнь.

В народе говорят: «Человек уходит – память остается». Эта память о замечательном человеке Шамиле Раджеевиче Акусба будет жить всегда благодаря и его книгам.

Публикацию подготовила Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 55Выпуск: 3933Рубрика: обществоАвтор: Публикацию подготовила Лейла ПАЧУЛИЯ