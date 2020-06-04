БЫСТРОГО И ЛОВКОГО И БОЛЕЗНЬ НЕ ДОГОНИТ, или НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

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Сначала эпидемия. Потом пандемия на всем нашем земном шарике. И – вопросы: коронавирус китайский или американский? Рукотворный или природный? Опасен или не очень? Как поставить диагноз? Можно ли уберечься, и как? И… много других и разных.

Вот уже не один месяц эти вопросы не перестают быть горячими. А круглосуточно озвучиваемые цифры обо всех заболевших, выздоровевших, умерших ввергают в панику головы и души граждан всего мира, и жители Абхазии здесь не исключение.

Я виртуально пообщалась со многими нашими медиками, причем, самых разных специальностей: терапевт, инфекционист, невропатолог, педиатр, психиатр. Достоверного представления о происхождении вируса, о последствиях болезни у них, как и везде, пока нет. Но определенной убежденностью они, естественно, обладают и поделились ею: карантин, самоизоляция, прекращение работы некоторых предприятий, учреждений, организаций, транспорта, рынков и т.д. – необходимые действия. При благоприятном течении заболевания может наступить полное выздоровление даже без хронических последствий. Но… И процент погибающих высок. Заболевание передается от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного при кашле или чихании. Поэтому надо держаться от больного человека на расстоянии не менее 1,5 метра – «социальное расстояние».

Мои собеседники-медики подчеркнули, что в эпидемиологии есть понятие: репродуктивное число (R0), оно обозначает количество людей, которых может заразить вокруг себя больной человек. Специалисты уже определили, что нынешний коронавирус в 2-3 раза менее заразен, чем, например, корь, но в 2-3 раза заразнее гриппа.

Во внешней среде коронавирусы исчезают с поверхности при температуре + 33 градуса по Цельсию за 16 часов, но при температуре + 56 – за 10 минут. Поэтому мытье рук горячей водой, обработка обеззараживающими аэрозолями в течение 30 секунд помогают уберечься от заболевания. Врачи также отметили эффективность применения ультрафиолетового облучения кварцевыми лампами. Время уничтожения вируса такой лампой зависит от ее мощности и обычно составляет от 2 до 15 минут.

Абхазские специалисты акцентировали внимание на том, что дальнейшее распространение инфекции у нас будет зависеть от решений оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, так как у нас уже зарегистрировано несколько случаев заболеванием COVID-19. Но многое зависит и от нас – всех граждан республики. Поэтому не лишне еще раз повторить правила поведения в период карантина.

Необходимо:

регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их с мылом – такая обработка убьет вирус;

соблюдать дистанцию в общественных местах – расстояние между людьми как минимум 1,5 метра;

стараться не трогать руками глаза, нос и рот;

соблюдать правила респираторной гигиены – при кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя;

беречь близких старшего возраста, освободить бабушек и дедушек от походов в поликлиники, аптеки, магазины;

запастись лекарствами, которые в семье принимаются постоянно: от давления, диабета, астмы, жаропонижающие и т.д., чтобы максимально сократить походы в аптеку и обезопасить себя в период карантина.

Карантинные меры в первую очередь важны для того, чтобы люди не заболели одновременно, так как лечебные учреждения тогда не смогут оказать помощь всем нуждающимся сразу.

Некоторые мои врачи-собеседники напомнили информацию, которая сейчас активно обсуждается их коллегами в разных странах, где коронавирус заявил о себе особенно зло. Имеются в виду уже суммированные наблюдения специалистов о том, что те заболевшие, которые регулярно принимали препараты от гипертонии (валсортан), витамин «D», ели чеснок и имбирь, а также заядлые курильщики, болезнь переносят значительно легче. Не все абхазские медики согласны с этими мнениями. Но в чем они были единодушны, так это в том, что человек, ведущий здоровый образ жизни, всегда менее подвержен любому заболеванию, а если заболеет, то перенесет болезнь без особых осложнений. Дали они и ряд конкретных советов в этом направлении – вести здоровый образ жизни, а это – здоровое питание, достаточный уровень физической активности, соблюдение режима сна, личная гигиена, отказ от зависимостей (табак, алкоголь, наркомания).

Активное движение улучшает кровообращение, укрепляет сердечно-сосудистую и иммунную систему, улучшает обмен веществ, положительно влияет и на многое другое. Сегодня есть много спортивных площадок, которые позволяют заняться любым видом спорта. А во время работы надо обязательно хотя бы один раз вставать из-за стола, сделать несколько упражнений, а также зарядку для глаз, чтобы они отдохнули от компьютера. А вредные привычки перечеркивают все старания сделать организм крепким. Чтобы вести здоровый образ жизни важно сделать первый шаг. Главное здесь – желание.

Изложив читателям сказанное абхазскими медиками, мне захотелось узнать, что по поводу здорового образа жизни говорит народная мудрость. И я «нырнула» в умные книжки и, действительно, нашла там тонкие наблюдения и вразумляющие советы. Делюсь ими с читателями:

Болезнь ищет жирную пищу.

Болен – лечись, а здоров – берегись.

Быстрого и ловкого болезнь не догонит.

В здоровом теле здоровый дух.

Где здоровье, там и красота.

Двигайся больше – проживешь дольше.

Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – многое потерял, здоровье потерял – все потерял. Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле.

Здоровье и счастье не живут друг без друга

Кто встал до дня, тот днем здоров, кто любит спорт, тот здоров и бодр.

Последняя поговорка о спорте, здоровье и бодрости неожиданно стала для меня толчком: я вспомнила песни из пионерского детства и комсомольской юности, которые и прививали всем здоровый образ жизни. Может быть кто-то, кто сейчас читает эти строки, тоже вспомнит слова хороших добрых песен. Поэт Лебедев-Кумач и композитор Соловьев-Седой написали вот эту:

…Закаляйся, если хочешь быть здоров!

Постарайся позабыть про докторов.

Водой холодной обтирайся, если хочешь быть здоров!..

А вот и другая песня – не менее популярная:

…Чтобы тело и душа были молоды,

Были молоды, были молоды,

Ты не бойся ни жары и ни холода,

Закаляйся, как сталь!...

Известно, что эти песни были заказаны руководителями Советского Союза. Страна хотела растить здоровое поколение и всеми возможными путями заботилась об этом. Кстати, ВОЗ до сих пор считает советскую систему здравоохранения самой популярной и эффективной. Надо признать, что сегодняшняя ситуация с коронавирусом в России это подтвердила.

В Абхазии ситуация с COVID-19 сейчас несколько осложнилась. Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия уверяет, что даже если число заболевших достигнет 700, то мы справимся. Однако такие «высоты» нам явно не нужны. Нас порадуют значительно более низкие показатели. А это напрямую зависит от нас. Почему мы перестали надевать маски? Стесняемся? Кое-кто посмеивается над этим? А ведь это – несомненная безответственность. Почему не ужесточить требования? В Российских регионах в магазинах человека без маски не обслуживают, просто не пускают внутрь. Далее. Мы перестали соблюдать «социальное расстояние». В магазинах толпы, а правила – очередь стоит на улице, а в магазине всего 6 человек – тоже испарились. В транспорте, в открывшихся салонах красоты не вспоминают о перчатках. Тут и там можно слышать рассказы о красивых свадьбах, где дамы не портят свои нарядные туалеты никчемными масками. Кипит жизнь на «Брехаловке». Многочисленные гуляющие по нашим бульварам не преминут обнять, расцеловать больших и маленьких и тут же спросить: «Коронавирусом не болеете? Слава Богу!»

А ведь период карантина не только не отменен, но и продлен до 15 июня, сняты лишь некоторые ограничения. Так что, благополучие нашей страны, здоровье каждой жизни – в наших собственных руках. Значит, нельзя расслабляться. Нельзя терять ответственность за себя, своих близких, за всех своих сограждан.

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 55Выпуск: 3933Рубрика: обществоАвтор: Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА