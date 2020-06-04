«МЫ ВМЕСТЕ»: СОБРАНО БОЛЕЕ 56 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Помощь в трудные дни

Представители движения «Мы вместе», созданного для защиты населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19, мобилизации финансовых ресурсов, обеспечения медучреждений страны медикаментами и необходимыми средствами, на пресс-конференции в «Атриуме-Виктория» подвели итоги работы.

В конференции приняли участие министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия, заместитель руководителя Администрации Президента РА Джансух Нанба, предприниматели, инициаторы движения, представители оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

Открывая пресс-конференцию, председатель движения «Мы вместе», гендиректор ООО «Вина и Воды Абхазии» Николай Ачба отметил, что движение собрало для оказания помощи Абхазии 56 миллионов 668 тысяч рублей: «Мы проделали эту работу для нашей страны, для всех нас. Основную сумму собрали очень быстро, и участвовали в этом разные люди, разные компании. Например, фонд имени Келешбея Чачба внес 15 миллионов рублей, а кто-то вложил 10–50 тысяч рублей. Но нужно понимать, какое сейчас время. Всем без исключения тяжело, многие находятся в трудном финансовом положении и, тем не менее они внесли свой вклад. Были люди, которые даже не верили в существование вируса, но все равно поддержали нас. Мы старались, чтобы все было максимально открыто. Мы благодарны каждому».

Кроме того, как отметил Ачба, русская община Абхазии и Московская абхазская диаспора оказали существенную финансовую поддержку.

Координатор движения, генеральный директор компании сотовой связи «А-Мобайл» Борис Барциц отметил, что, учитывая сложность ситуации и ограниченность во времени, было принято решение организовать сбор средств на спецсчете Министерства здравоохранения. «Мы не стали тратить время на создание нового юридического лица и открытие специального счета. Также необходимо было обеспечить открытость и прозрачность всех процессов, связанных с поступлением денежных средств и их расходованием. Для этого были созданы официальный сайт движения и страницы в соцсетях, где мы ежедневно информировали общественность о новых поступлениях и их расходовании. Уже 27 марта на спецсчет поступили первые средства от предпринимателей. Всего за первую неделю удалось собрать более 31 млн рублей, а на сегодняшний день сумма собранных средств составляет 56 млн 668 тысяч рублей. К движению «Мы вместе» присоединилось 88 участников, оказавших финансовую поддержку».

Кроме того, Барциц пояснил, что сбор средств не стал единственной задачей, которую пришлось решать участникам движения «Мы вместе». Приходилось координировать и осуществлять поставки в Абхазию медицинского оборудования, средств защиты и медикаментов, так как Россия закрыла границу, ввела запрет на вывоз определенных медицинских изделий и возникли сложности с их закупкой в России: «Многие поставщики оборудования и медикаментов в Российской Федерации отказывались работать с нерезидентами, в том числе с Министерством здравоохранения РА. И нам нужен был надежный партнер в Москве, который готов был взять на себя вопросы, связанные с поиском, закупкой, складированием товаров, а также транспортную логистику. И таким партнером выступила Московская абхазская диаспора (МАД). Они тоже открыли сбор средств для граждан, проживающих на территории РФ, в частности, в Москве, чтобы наши граждане могли в этом поучаствовать. 28 марта с председателем МАД Бесланом Радионовичем Агрба обсудили механизмы взаимодействия и приняли очень важное решение – объединить усилия в вопросах, связанных с организацией процесса закупки и доставки на территорию Абхазии всех товаров. Первая машина с гуманитарным грузом на сумму более 20 млн рублей пришла в Абхазию уже через неделю», – сказал Б.Барциц.

К пресс-конференции присоединился по видеосвязи председатель Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба, который сообщил, что в сборе средств и организации помощи в Москве приняли участие более 100 человек. «Хочу поблагодарить всех участников движения. Также моих московских товарищей Даура Барганджия, Беслана Шакая, Инну Барчан, Нару Папба, Руслана Хагба и многих других».

Один из инициаторов движения, бизнесмен Алхас Аргун также подчеркнул, что была проведена колоссальная работа. «Мы можем очень многое, когда понимаем, что у нас общая проблема», – сказал он.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия отметил, что в Минздраве понимали, что своими силами не смогли бы бороться с эпидемией на территории Абхазии. Помощь движения, МАД и русской общины в Абхазии имела огромное значение: «Это серьезное, значительное подспорье, благодаря которому мы на сегодняшний день фактически полностью обеспечили наше центральное учреждение, в частности, Гудаутскую центральную районную больницу, которую мы перепрофилировали на период эпидемии в ковидный клинический центр. Она полностью обеспечена всем необходимым. Все собранные деньги были потрачены на приобретение медикаментов, медицинского оборудования, эксперсс-тестов и томографа для Гудаутской больницы. На сегодняшний день учреждение может принять 700 тяжелобольных коронавирусной инфекцией. Клиника рассчитана на 350 коек, сейчас развернуто 40 коек. Стационарное лечение проходят 17 человек. 21 мая четверо пациентов выписаны из больницы. За весь период на территории Абхазии зафиксировано 26 пациентов, из которых один скончался. Сейчас стабильная эпидситуация, хотя мы фактически ежедневно фиксировали новые случаи коронавирусной инфекции из числа наших студентов, которые прибывали организованными группами из РФ. Все они были направлены в соответствующие обсервационные учреждения, где проходили карантин и в положенные сроки были обследованы. Было выявлено 16 инфицированных курсантов. Обследование также проходят сотрудники Минздрава – медработники, которые непосредственно контактировали с больными. Они должны либо оставаться в течение 14 дней в стационаре, либо находиться на самоизоляции дома. Расслабляться нам рано, поскольку пандемия еще не завершилась и не завершится так скоро. В ближайшей к нам Российской Федерации имеет место рост числа заболевших, хотя по некоторым регионам отмечается и снижение. Риск дальнейшего завоза на территорию республики существует», – подчеркнул министр здравоохранения.

Цахнакия еще раз напомнил о необходимости придерживаться принятых государством, оперштабом мер по применению средств индивидуальной защиты, запрета массовых мероприятий. Сделанные по отношению к предприятиям послабления связаны с экономической ситуацией, но руководители и сотрудники обязаны соблюдать предписанные нормы, подчеркнул министр. Он добавил, что говорить о полной отмене всех запретов рано, так как вспышка респираторных заболеваний, в том числе Covid-19, ожидается осенью–зимой этого года.

Тамаз Цахнакия сообщил, что на днях получено 1000 экспресс-тестов, которые были апробированы, и уже определенное количество людей было обследовано на антитела. У всех отрицательный результат.

Член оперативного штаба, депутат Парламента РА Алхас Джинджолия рассказал о том, как соблюдались меры, предписанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): «Меры, мягко говоря, соблюдались не очень, это касается и массовых мероприятий. Когда была первая волна страха, люди действительно прислушались к рекомендациям и самоизолировались. Прошел месяц-полтора, не может ни одна страна, ни одно общество находиться в напряжении, в какой-то момент повестка дня меняется. Пандемия нанесла мощнейший удар по экономике всего мира, и, естественно, по нашей микроскопической экономике».

Что касается поездки Президента Абхазии с делегацией в Москву и соблюдения ими карантина, Тамаз Цахнакия сообщил, что все они прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и результаты были отрицательными.

Завершая пресс-конференцию, Джансух Нанба передал слова благодарности Президента Республики Абхазия и всего руководства страны. Он подчеркнул, что проделана огромная работа, ее результаты налицо и достойны самой высокой оценки.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 55Выпуск: 3933Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА