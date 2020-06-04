ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

В Кабинете Министров РА

Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с представителями туристического бизнеса Абхазии. В совещании приняли участие вице-премьеры – министр финансов Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, министр по туризму Теймураз Хишба, министр иностранных дел Даур Кове, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, министр ВД Дмитрий Дбар, зампредседателя СГБ, начальник Пограничного управления СГБ Рустам Латипов и другие.

На встрече обсуждались проблемы, вызванные ограничительными мерами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, речь шла о режиме работы абхазо-российской границы, о регуляторных мероприятиях в сфере налогообложения туристических организаций, об условиях аренды государственных объектов.

Президент НП «Абхазский союз туризма» Анна Калягина обратилась к правительству с рядом предложений по поддержке предпринимателей в условиях несвоевременного начала турсезона. Правительство выразило готовность реализовать ряд мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности в сфере туризма. Руководитель налогового ведомства Даур Курмазия сообщил, что правительством готовится предложение об отсрочке квартальных авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу. Министр пояснил:

– Если такое решение будет принято, к отсрочке уплаты налогов автоматически прибавится гарантии отсутствия штрафных санкций. В этом случае на срок отсрочки платежей не будет осуществляться и принудительное взыскание со счетов предпринимателей.

Даур Курмазия рассказал также о ситуации с уплатой предприятиями, работающими в сфере туризма, налога на добавленную стоимость:

– Вопрос уплаты НДС с авансовых платежей зависит от учётной политики и метода определения выручки. Основная часть предприятий в сфере размещения туристов определяет выручку по мере оказания услуг, соответственно, проблемы уплаты НДС у них не возникает. Этот вопрос может носить исключительно индивидуальный характер, и мы готовы рассмотреть и обсудить внесение изменений в учётную политику предприятия до начала курортного сезона.

Министр сообщил также, что на межведомственном уровне уже разрабатывается предложение для предприятий отрасли о замене фиксированного налогообложения в виде спецналога на учёт доходов и расходов (упрощенная система налогообложения).

Как только предложения будут сформированы окончательно, их направят в Парламент.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба добавил, что к разрабатываемым мерам по поддержке субъектов предпринимательства добавится и отсрочка арендных платежей за пользование государственным имуществом, за исключением задолженностей, возникших до 1 января 2020 года. Он также напомнил, что с начала карантинных мероприятий введены ограничения на проведение плановых налоговых проверок по всем отраслям, за исключением проверок, связанных с наличием признаков нарушения законодательства (непредставления отчётности, несоответствия данных отчётов с иными сведениями и т.д.)

Премьер-министр Александр Анкваб, завершая встречу с представителями туротрасли, сообщил, что правительство разделяет все их опасения и на рабочей встрече с профильными министрами детально обсудит методы оказания регуляторной поддержки представителей сферы туризма.

Русудан БАРГАНЖДИЯ

Номер: 55Выпуск: 3933Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНЖДИЯ