ПОМОЩЬ РОССИИ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

На встрече с парламентариями глава государства Аслан Бжания рассказал о ближайших перспективах развития сельского хозяйства.

«Была достигнута договоренность с Российской Федерацией о выделении 117 миллионов рублей на приобретение лекарственных препаратов по противодействию мраморному клопу и заболеваниям сельхозкультур. Наши МТС готовы такую работу провести на местах. До конца июля все препараты будут здесь», – сказал он.

По его словам, эти средства покрывают потребности страны в гербицидах и лекарственных препаратах для сельского хозяйства.

Номер: 55Выпуск: 3933Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс