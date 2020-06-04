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04.06.2020
Номер: 55
Выпуск: 3933
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОМОЩЬ РОССИИ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
На встрече с парламентариями глава государства Аслан Бжания рассказал о ближайших перспективах развития сельского хозяйства.
«Была достигнута договоренность с Российской Федерацией о выделении 117 миллионов рублей на приобретение лекарственных препаратов по противодействию мраморному клопу и заболеваниям сельхозкультур. Наши МТС готовы такую работу провести на местах. До конца июля все препараты будут здесь», – сказал он.
По его словам, эти средства покрывают потребности страны в гербицидах и лекарственных препаратах для сельского хозяйства.
Номер: 55
Выпуск: 3933
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс