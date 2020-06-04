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04.06.2020
Номер: 55
Выпуск: 3933
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НАЗНАЧЕНИЕ
Первый вице-премьер Республики Абхазия Беслан Джопуа представил назначенного Указом Президента председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору Галуста Трапизоняна.
Первый вице-премьер пожелал коллективу Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору во главе с Галустом Трапизоняном удачи в работе и реализации задач ведомства.
Номер: 55
Выпуск: 3933
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс