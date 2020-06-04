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НАЗНАЧЕНИЕ 04.06.2020

НАЗНАЧЕНИЕ

Первый вице-премьер Республики Абхазия Беслан Джопуа представил назначенного Указом Президента председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору Галуста Трапизоняна.

Первый вице-премьер пожелал коллективу Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору во главе с Галустом Трапизоняном удачи в работе и реализации задач ведомства.


Номер:  55
Выпуск:  3933
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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