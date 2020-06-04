НАЗНАЧЕНИЕ

Первый вице-премьер Республики Абхазия Беслан Джопуа представил назначенного Указом Президента председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору Галуста Трапизоняна.

Первый вице-премьер пожелал коллективу Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору во главе с Галустом Трапизоняном удачи в работе и реализации задач ведомства.

Номер: 55Выпуск: 3933Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс