ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Премьер-министр Александр Анкваб поздравил первого заместителя министра экономики Российской Федерации Михаила Бабича с днём рождения:

«Уважаемый Михаил Викторович, сердечно поздравляю Вас с днём рождения. Многолетнее и ответственное служение интересам Российского государства и общества, неизменное стремление отдавать свои знания, опыт и энергию при решении масштабных задач снискали Вам заслуженный авторитет и высокое признание заслуг.

Выражаю уверенность, что наше доброе и конструктивное взаимодействие будет содействовать укреплению абхазо-российского стратегического партнерства, развитию союзнических отношений между нашими странами.

Примите мои искренние пожелания доброго здоровья, долгих счастливых лет и больших успехов в многогранной государственной деятельности».

Номер: 55Выпуск: 3933Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс