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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Премьер-министр Александр Анкваб поздравил первого заместителя министра экономики Российской Федерации Михаила Бабича с днём рождения:
«Уважаемый Михаил Викторович, сердечно поздравляю Вас с днём рождения. Многолетнее и ответственное служение интересам Российского государства и общества, неизменное стремление отдавать свои знания, опыт и энергию при решении масштабных задач снискали Вам заслуженный авторитет и высокое признание заслуг.
Выражаю уверенность, что наше доброе и конструктивное взаимодействие будет содействовать укреплению абхазо-российского стратегического партнерства, развитию союзнических отношений между нашими странами.
Примите мои искренние пожелания доброго здоровья, долгих счастливых лет и больших успехов в многогранной государственной деятельности».
Номер: 55
Выпуск: 3933
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс