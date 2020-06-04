УКАЗ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о назначении министром обороны РА генерал-полковника Ануа Владимира Ивановича.

Этим же Указом Владимир Ануа освобожден от должности заместителя министра обороны, главного военного инспектора.

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания представил личному составу Министерства обороны нового министра – генерал-полковника Владимира Ануа, назначенного на эту должность 1 июня.

Глава государства отметил, что на плечи генерала ложится большая ответственность, выразил уверенность в том, что под его руководством будут продолжены все начинания по укреплению обороноспособности Вооруженных сил, усилению воинской дисциплины и поднятию морального и боевого духа подразделений.

По словам Аслана Бжания, именно война сделала Владимира Ануа, человека гражданской профессии, профессиональным военным. «Вы его хорошо знаете, на протяжении всех послевоенных лет он занимает высокие командные должности в Министерстве обороны», – сказал он.

Новый глава оборонного ведомства поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и заверил, что приложит свои усилия для укрепления Вооруженных сил и обороноспособности государства.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить бывшего министра обороны, легендарного полководца Мираба Борисовича Кишмария. Мираб Борисович внес свое имя золотыми буквами в историю наших Вооруженных сил. Это факт! Я думаю, что мы и дальше будем гордиться нашими Вооруженными силами!», – сказал глава государства.

Президент наградил Мираба Кишмария орденом Мужества («Афырха7ара аорден»9 за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Мираб Кишмария назначен главным военным советником министра обороны РА.

Пресс-служба Президента РА

Номер: 55Выпуск: 3933Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента РА