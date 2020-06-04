ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ О ГЛАВНЫХ ЗАДАЧАХ ДЛЯ СТРАНЫ

На встрече с парламентариями страны Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал об итогах двусторонних переговоров в Москве, где обсуждался целый ряд вопросов, в том числе и о реформе энергетической отрасли. Вопрос был поднят в связи с обращением Рауля Хаджимба к российской стороне для оказания помощи по перетоку электроэнергии в 2017 году. Российскую сторону интересовала позиция Абхазии по этому вопросу. «Сейчас мы поднимаем все документы, Парламент будет проинформирован», – сказал Президент.

Особое внимание глава государства уделил вопросам борьбы с преступностью и коррупцией. Он рассказал об обсуждении этих вопросов с российской стороной: «Наших коллег интересует перечень необходимых практических мер и нормативных актов для организации эффективной борьбы с организованной преступностью и коррупцией. В этой связи я просил бы вас, уважаемые коллеги, обратить внимание на несколько законопроектов, к подготовке которых я имел отношение. Это проекты законов «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РА по вопросам противодействия коррупции», «О порядке транспортного обслуживания публичных служащих и депутатов» и других. Конечно, эти законопроекты нуждаются в доработке. Кроме того, просил бы поднять и изучить пакет законов о противодействии организованной преступности».

А.Бжания высказал свою позицию по проблеме противодействия преступности: «На улице 21 век! Не должно быть никаких «смотрящих»! Стране и людям это не нужно, пусть занимаются спортом, наукой, искусством. От нас люди ждут соответствующих подходов. Я не призываю кому-то отсекать головы. Если мы не решаем одну проблему, она порождает другую, потом нарастает ком, который может угрожать безопасности населения. Вы же обратили внимание, какое количество оружия хранится у людей? Причем специального. В условиях Абхазии, кому это нужно? Это самая важная проблема на сегодняшний день. Нужно оказать помощь правоохранительным органам».

А.Бжания проинформировал депутатов о достигнутых договоренностях с российской стороной о финансовой помощи: «Мы просили российскую сторону оказать нам финансовую помощь, поскольку только за апрель доходная часть нашего бюджета не добрала 207 миллионов рублей. Российская сторона пошла нам навстречу, и те деньги, которые выпадают из нашего бюджета, нам восполнят. Мы договорились: все, что будет утрачено в текущем году, на эту сумму российская сторона окажет помощь. Речь идет о зарплатах и пенсионных выплатах».

Номер: 55Выпуск: 3933Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА