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09.06.2020
Номер: 56
Выпуск: 3934
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АПЦ
Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с главой церковного совета Абхазской православной церкви иереем Виссарионом Аплиаа и представителями АПЦ.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия церкви и государства, дальнейшего возрождения духовного наследия, перспективы сохранения древних храмов Абхазии, ремонта и восстановления их инфраструктуры.
Александр Анкваб и Виссарион Аплиаа отметили важность продолжения тесного взаимодействия АПЦ и Правительства по другим вопросам жизни Абхазии.
Номер: 56
Выпуск: 3934
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс