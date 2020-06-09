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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АПЦ 09.06.2020

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АПЦ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с главой церковного совета Абхазской православной церкви иереем Виссарионом Аплиаа и представителями АПЦ.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия церкви и государства, дальнейшего возрождения духовного наследия, перспективы сохранения древних храмов Абхазии, ремонта и восстановления их инфраструктуры.

Александр Анкваб и Виссарион Аплиаа отметили важность продолжения тесного взаимодействия АПЦ и Правительства по другим вопросам жизни Абхазии.


Номер:  56
Выпуск:  3934
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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