ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АПЦ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с главой церковного совета Абхазской православной церкви иереем Виссарионом Аплиаа и представителями АПЦ.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия церкви и государства, дальнейшего возрождения духовного наследия, перспективы сохранения древних храмов Абхазии, ремонта и восстановления их инфраструктуры.

Александр Анкваб и Виссарион Аплиаа отметили важность продолжения тесного взаимодействия АПЦ и Правительства по другим вопросам жизни Абхазии.

Номер: 56Выпуск: 3934Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс