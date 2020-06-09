ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЕКАРСТВАМИ ГРАЖДАН АБХАЗИИ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провел совещание с министром здравоохранения РА Тамазом Цахнакия и директором РУП «Абхазфармация» Рустамом Адлейба по вопросам обеспечения лекарственными препаратами граждан республики.

В частности, программа «Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан РА на льготных условиях» нуждается в ежеквартальном финансировании в объеме 12 млн 500 тыс. рублей при ежегодной сумме затрат 50 млн рублей. Участниками программы являются 8 500 граждан Абхазии. А.Анкваб указал на необходимость создания единой государственной информационной базы для участников учета льготного отпуска медикаментов в целях контроля и своевременного реагирования на возникающие проблемы.

Номер: 56Выпуск: 3934Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс