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МОЛОДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ СТРАНЫ
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с основателем конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии», действительным государственным советником России Иналом Ардзинба. В ходе встречи обсуждались вопросы активизации участия молодежи в государственном управлении.
«Конкурс молодых лидеров должен выявить эффективных молодых управленцев, которые смогут принести пользу нашему государству. Уверен, что наша молодежь сможет показать достойные результаты в рамках мероприятий конкурса», – подчеркнул глава государства.
Инал Ардзинба поблагодарил Президента за поддержку проекта. «В марте мы провели встречи в городах и районах Абхазии. У нас очень много талантливых молодых людей, которым нужна поддержка. Конкурс «Гордость Абхазии» должен стать социальным лифтом для эффективных управленцев», – сказал он.
В завершение встречи Президент Абхазии отметил, что будет внимательно следить за ходом конкурса и продолжит оказывать поддержку.
Пресс-служба Президента РА
Номер: 56
Выпуск: 3934
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Президента РА