МОЛОДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ СТРАНЫ

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с основателем конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии», действительным государственным советником России Иналом Ардзинба. В ходе встречи обсуждались вопросы активизации участия молодежи в государственном управлении.

«Конкурс молодых лидеров должен выявить эффективных молодых управленцев, которые смогут принести пользу нашему государству. Уверен, что наша молодежь сможет показать достойные результаты в рамках мероприятий конкурса», – подчеркнул глава государства.

Инал Ардзинба поблагодарил Президента за поддержку проекта. «В марте мы провели встречи в городах и районах Абхазии. У нас очень много талантливых молодых людей, которым нужна поддержка. Конкурс «Гордость Абхазии» должен стать социальным лифтом для эффективных управленцев», – сказал он.

В завершение встречи Президент Абхазии отметил, что будет внимательно следить за ходом конкурса и продолжит оказывать поддержку.

Пресс-служба Президента РА

Номер: 56Выпуск: 3934Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента РА