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СОХРАНИТЬ ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ 09.06.2020

СОХРАНИТЬ ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

Президент Абхазии Аслан Бжания принял представителей церковного совета Абхазской православной церкви.

На встрече обсуждались вопросы развития церковной жизни в стране, пути гармонизации внутрицерковных отношений и взаимодействия государства и церкви.

Глава государства отметил важную роль и значение церкви в становлении гражданина и государства. Он заявил, что намерен учитывать этот фактор в своей работе и неукоснительно соблюдать права верующих.

Глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа поблагодарил Аслана Бжания за возможность общаться с Президентом и обсуждать насущные вопросы.

Пресс-служба Президента РА


Номер:  56
Выпуск:  3934
Рубрика:  политика
Автор:  Пресс-служба Президента РА

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