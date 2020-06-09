Главная
09.06.2020
Номер: 56
Выпуск: 3934
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Президента РА
СОХРАНИТЬ ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ
Президент Абхазии Аслан Бжания принял представителей церковного совета Абхазской православной церкви.
На встрече обсуждались вопросы развития церковной жизни в стране, пути гармонизации внутрицерковных отношений и взаимодействия государства и церкви.
Глава государства отметил важную роль и значение церкви в становлении гражданина и государства. Он заявил, что намерен учитывать этот фактор в своей работе и неукоснительно соблюдать права верующих.
Глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа поблагодарил Аслана Бжания за возможность общаться с Президентом и обсуждать насущные вопросы.
Пресс-служба Президента РА
Номер: 56
Выпуск: 3934
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Президента РА