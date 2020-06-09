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Президент Абхазии Аслан Бжания принял представителей церковного совета Абхазской православной церкви.

На встрече обсуждались вопросы развития церковной жизни в стране, пути гармонизации внутрицерковных отношений и взаимодействия государства и церкви.

Глава государства отметил важную роль и значение церкви в становлении гражданина и государства. Он заявил, что намерен учитывать этот фактор в своей работе и неукоснительно соблюдать права верующих.

Глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа поблагодарил Аслана Бжания за возможность общаться с Президентом и обсуждать насущные вопросы.

Пресс-служба Президента РА

Номер: 56Выпуск: 3934Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента РА