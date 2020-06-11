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11.06.2020
Номер: 57
Выпуск: 3935
Рубрика: общество
Автор: Государственная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Государственная служба Республики Абхазия по ветеринарному и фитосанитарному надзору доводит до сведения населения, что плодовым, декоративным, лесным культурам угрожает опасный карантинный вредитель – АМЕРИКАНСКАЯ БЕЛАЯ БАБОЧКА. Появились гусеницы первого поколения. При его обнаружении необходимо уничтожить паутинные гнезда с гусеницами путем обрезки и сжигания. Одновременно следует провести химическую обработку одним из следующих препаратов: «Децис», «Каратэ Зеон», «Банкол», «Фастак», «Карбофос».
За справками обращаться по адресу: Государственная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, г.Сухум, ул. Гулиа, 28.
Номер: 57
Выпуск: 3935
Рубрика: общество
Автор: Государственная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору