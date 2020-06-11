К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Государственная служба Республики Абхазия по ветеринарному и фитосанитарному надзору доводит до сведения населения, что плодовым, декоративным, лесным культурам угрожает опасный карантинный вредитель – АМЕРИКАНСКАЯ БЕЛАЯ БАБОЧКА. Появились гусеницы первого поколения. При его обнаружении необходимо уничтожить паутинные гнезда с гусеницами путем обрезки и сжигания. Одновременно следует провести химическую обработку одним из следующих препаратов: «Децис», «Каратэ Зеон», «Банкол», «Фастак», «Карбофос».

За справками обращаться по адресу: Государственная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, г.Сухум, ул. Гулиа, 28.

Номер: 57Выпуск: 3935Рубрика: обществоАвтор: Государственная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору