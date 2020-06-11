НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГУМАННЫЕ МЕТОДЫ

Проблема бродячих собак в городе и возможные пути ее решения на днях обсуждались на совещании, прошедшем в Администрации Гагрского района. Отмечалось, что этот вопрос и сегодня остается острым. Отстрел животных проводился периодически из-за того, что они представляют опасность для людей. Большинство собак не привиты и могут быть разносчиками различных заболеваний. Пять лет назад в городе появился фонд по защите животных «Багира», директором которого является Саида Отырба. Она открыла и приют для собак «Топа». Фонд существует в основном за счет средств, выделяемых желающими оказать помощь бездомным животным. Важно, что он взял на себя функции по отлову, стерилизации, вакцинации бродячих животных, а также их содержание в вольерах и дальнейшее определение к новым хозяевам. С того периода в какой-то степени необходимость отстрела бродячих собак в городе отошла на второй план. Однако их количество все же увеличивается. На совещании и. о. главы Администрации Гагрского района Юрий Хагуш подчеркнул, что игнорировать опасность, исходящую от бродячих животных, нельзя, и поэтому надо в самые кратчайшие сроки решить эту проблему. Однако отстрел, который практиковался ранее, он считает крайне жестоким способом. «Сегодня у нас есть возможность использовать более гуманные методы», – подчеркнул Юрий Хагуш.

Руководство района приняло решение об отлове бродячих собак и размещении их в частный приют для собак «Топа» в Гагрском районе.

Директор фонда по защите животных «Багира» Саида Отырба сказала о необходимости создания дополнительных вольеров в этом приюте, чтобы было где разместить вновь отловленных собак. Сегодня здесь их содержится более 200. И при этом у фонда существует немало проблем, в первую очередь связанных с нехваткой денежных средств, так как вакцинация, стерилизация животных проводится не бесплатно. В ходе совещания также обсуждались вопросы возможности предоставления скидок фонду со стороны ветеринарной службы в проведении необходимых процедур для бездомных собак.

Главный ветеринарный врач Гагрского района Алхас Дбар сообщил о дефиците седативных и снотворных препаратов для безболезненного отлова собак. Юрий Хагуш заверил участников совещания в том, что руководство района со своей стороны окажет помощь во всем необходимом, в том числе и в приобретении препаратов, и в строительстве дополнительных вольеров.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 57Выпуск: 3935Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА