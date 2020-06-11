ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ СУХУМЧАНИНОМ

Память

Есть люди, которые придают особый колорит нашему любимому городу, особую привлекательность. О них мы говорим просто: «Они сухумчане».

Быть сухумчанином – это призвание, это особый статус. Можно родиться в Сухуме, прожить здесь всю жизнь и … не стать сухумчанином: ведь им не рождаются, им становятся.

Одним из настоящих сухумчан был Александр Сергеевич Алавердян, хотя и родился, вырос в Ереване, там же окончил знаменитую консерваторию имени Комитаса.

Многие знали Алавердяна лично. Знали и те, кто не был знаком с ним. И те, и другие с уважением и теплотой приветствовали его на улицах Сухума.

Под руководством А.Алавердяна его детище – вокально-инструментальный ансамбль «Каданс» много гастролировал по Абхазии и далеко за ее пределами, принимал участие в благотворительных акциях. И неудивительно, что за короткое время наши юные артисты не только вышли на международную арену, но и неоднократно становились победителями и призерами таких авторитетных фестивалей и конкурсов, как «Азбука искусств», «Будущее планеты», «Открытая Европа – открытая планета».

Вот что написал на страницах Фейсбука генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, откликнувшись на скоропостижную смерть Александра Алавердяна: «Он был прекрасным музыкантом, отцом, педагогом и просто замечательным человеком. Мы с удовольствием предоставляли площадку нашего театра для выступлений ансамбля «Каданс».

По достоинству оценила подвижнический труд Алавердяна и художественный руководитель Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба Эсма Джения: «Несколько лет мы с большим удовольствием наблюдали, с какой радостью и энтузиазмом ходили ребята на репетицию к Алику Сергеевичу. Это происходило у нас на глазах, в стенах нашей филармонии. И каждый раз от их сотворчества, любви друг к другу, потрясающей теплой атмосферы между учителем и учениками становилось теплее и на нашем сердце. И вот учителя не стало... Мы знаем, что у Алика Сергеевича было ещё много творческих планов, много задумок, а сколько труда уже было вложено в талантливых детей…»

Ушел из жизни А.Алавердян в самом расцвете творческих сил. И где бы он ни работал – в Сухумском музыкальном училище им. Чачба, или же в музыкальной школе им. Ковача,– его уважали, ценили и любили, потому что везде он оставлял частичку тепла своей широкой души. И я уверен, что воспитанники ансамбля «Каданс» еще много-много лет, а может быть, и всю жизнь, будут чувствовать тепло души своего наставника.

Артавазд САРЕЦЯН

Номер: 57Выпуск: 3935Рубрика: обществоАвтор: Артавазд САРЕЦЯН