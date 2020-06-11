ОПАСЕН НЕВИДИМЫЙ ВРАГ

Коронавирус: по слухам и по существу

События карантинного периода так быстро сменяют друг друга, что предусмотренная редакционным планом беседа с главным государственным санитарным врачом Людмилой Скорик в процессе подготовки материала обросла моими собственными наблюдениями и размышлениями. Так что предлагаем читателям «заметки по поводу» с комментариями Людмилы Вильбертовны Скорик.

С самого начала общество в Абхазии разделилось: есть отрицающие существование коронавируса как такового и демонстративно открывающие объятия для друзей, есть такие, кто с первых дней карантина неукоснительно выполняет все требования. Основная часть нашего населения ответственно отнеслась к существующему положению. В подразделения санитарной службы звонят, волнуются, надежно ли закрыта граница и откуда в городе и на рынке так много незнакомых, явно не местных лиц?

Как объяснила главный государственный врач Людмила Скорик, которая неоднократно побывала за прошедшие недели на границе Республики Абхазия с Российской Федерацией, в Абхазию пропускают только жителей Абхазии и членов семей российских военнослужащих. Все приезжающие находятся под контролем соответствующих служб.

– Есть и еще одна категория лиц, – уточнила Людмила Скорик, – это люди, которые приезжают в Абхазию на похороны родных. Мы не можем запретить им оплакать родственников. При этом важно, чтобы приходящие сочувствовать люди помнили о важности соблюдать социальное расстояние, о масках, ведь все это нужно соблюдать исключительно ради собственной безопасности и здоровья, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Соблазн считать пандемию фейком, безусловно, велик, и это можно объяснить тем, что у большинства современных людей нет страха перед вирусом – невидимым и оттого еще более опасным врагом человека и человечества в целом. Ведь перед угрозой подобного масштаба мир оказывался ровно сотню лет назад, когда свирепствующая «испанка» унесла десятки миллионов жизней.

К счастью, у нас в Абхазии санитарно-эпидемиологическая служба оказалась на уровне. И происходящее в эти месяцы – тот самый случай, когда ее важность и профессионализм специалистов стали очевидны для всех. По предписанию службы руководство страны отдает распоряжение о закрытии Государственной границы, специалисты службы – и государственной, и по городам и районам, приступают к организации безопасного режима работы магазинов и аптек, к приему возможных пациентов готовятся медицинские учреждения.

Сотрудники службы буквально обучали коллективы крупных магазинов правильно строить работу с покупателями в особых условиях, и жители Абхазии в первые же дни карантина эту работу оценили.

В социальных сетях тут же появились отзывы: в магазинах царит безупречная чистота, объявления у входа предупреждают, что в торговом зале могут одновременно находиться не более пяти человек, все продавцы, администратор и кассиры – в масках и перчатках, а дежурный у дверей поливает на руки из пульверизатора каждому входящему дезинфицирующее средство.

Следующим испытанием для граждан стало сообщение о том, что представители Абхазии – курсанты вузов по линии Министерства обороны, МВД, а также Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге по возвращении домой в связи с преждевременным окончанием учебного года с момента въезда в Абхазию будут помещены на карантин в специально подготовленные для этого номера тургостиницы «Айтар».

Главный санитарный врач Республики Абхазия, сами курсанты, с которыми была проведена беседа, отнеслись к вынужденной изоляции с пониманием, ответственно, ведь от их дисциплины зависит возможность не допустить распространения в родной стране опасного вируса, и еще 14 дней не увидеть домашних не показалось им таким уж страшным испытанием. (На 1–2 мая, когда первые курсанты прибыли в Абхазию – с соблюдением всех мер предосторожности, – на территории республики не было ни одного заболевшего.)

А вот родители курсантов проявили меньше серьезности и ответственности. Были случаи, когда к воротам гостиницы приезжали мамы с абыстой, с другими домашними яствами и не без негодования отзывались о вынужденном заточении детей. А уж сообщения о первых заболевших среди курсантов и вовсе вызвали в соцсетях целую волну недоверия.

«Я была там вчера!!! – была откровенна пользовательница ФБ. – Все были здоровы!!!»

Людмила Скорик отметила готовность, с которой директор гостиницы Тимур Адлейба откликнулся на решение разместить курсантов на территории «Айтара», тут же распорядился закупить продукты, все другие необходимые товары, подготовить номера. А тут пришлось сдерживать еще и родительский натиск.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией ежедневно информирует о положении в Абхазии, вот уже несколько дней нет подтвержденных тестов, основная часть курсантов после карантина отправилась из «Айтара» по домам. Однако, как подчеркнула Людмила Вильбертовна, мы продолжаем жить в мире, где присутствует опасный невидимый враг, отношения с которым мы только начинаем «налаживать», находить к нему подходы и потому необходимо соблюдать все предписанные меры безопасности: избегать людных мест, держать социальное расстояние, при малейших признаках недомогания обращаться к врачам.

– У нас в Абхазии, где уже вовсю греет солнце, есть возможность гулять, дышать свежим морским воздухом. Солнце – прекрасная профилактика вирусов вообще и коронавируса в частности. Так что не упускайте этой возможности! – пожелала Людмила Скорик.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 57Выпуск: 3935Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА