МУЗЕЙ НАРОДНОЙ ПАМЯТИ

Первому Президенту РА – 75 лет

В Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии им. Сергея Дбар в г.Гудауте начал функционировать новый экспозиционный зал. Он посвящен Первому Президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба. Во многом благодаря его личной поддержке сразу после окончания войны музей начал свою работу. Поддержка Первого Президента заключалась в том, что он помогал сотрудникам музея все послевоенные годы по крупицам собирать бесценные материалы о подвигах защитников Родины.

Была проведена большая работа, чтобы в зале, который носит имя Владислава Ардзинба, были выставлены личные вещи, рукописи, книги, фотографии, которые он сам отбирал для юбилейного альбома. И эта работа продолжается, как и в других залах, экспонаты которых ждут своего часа. Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку в стране и мире, открытие нового зала прошло без большого числа зрителей. Все желающие, конечно, смогут посетить музей после снятия всех ограничений.

Мы побеседовали с главным хранителем музея Гугуцей Джикирба. Она поделилась своими воспоминаниями о том, как начиналась работа по созданию музея:

– 1995 год можно назвать годом, когда начал свою работу музей «Абазгия». Это было первоначальное название музея. Тогда задача, стоящая перед нами, была очень сложной. Но мы чувствовали, что делаем полезную работу, и очень хотели, чтобы такой музей народной памяти появился. Это было непростое во всех отношениях время, когда еще совсем свежи были раны, нанесенные войной. Нужно сказать, что в послевоенный годы это был первый такого рода музей в республике. Получив поддержку и одобрение Первого Президента Республики Абхазия, мы постарались в короткие сроки собрать фотоматериалы о героях прошедшей войны. Экспонаты музея расширялись, и появилась необходимость строительства нового здания. Оно велось с длительными перерывами, и лишь в год 25-й годовщины Победы музей распахнул свои двери. Впереди у нас много планов по открытию новых залов. Все это время мы очень хотели, чтобы зал имени Владислава Ардзинба был открыт для всех желающих, и в год 75-летия со дня рождения Первого Президента Республики Абхазия нам удалось осуществить эту идею. Некоторые экспонаты еще не выставлены, и мы надеемся, что при поддержке государства мы сможем довести начатое до логического завершения.

Марина ГАБРИЯ, собкор «РА» по Гудаутскому району

Номер: 57Выпуск: 3935Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор «РА» по Гудаутскому району