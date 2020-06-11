И СЛОВО ДОБРОМ ОТЗОВЕТСЯ

Человек на своем месте

За сорок два года нелегкого преподавательского труда, в том числе десятилетия бессменной службы на кафедре русской и зарубежной литературы Абхазского университета Наталья Васильевна Каюн вырастила много достойных учителей.

По-настоящему понимаешь цену ее таланта – иначе и не назвать, когда сам становишься учителем. Я благодарна судьбе, что моим наставником и педагогом оказался такой прекрасный профессионал и человек! С 1978 года и по настоящее время Наталья Васильевна – старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы АГУ, читает лекции по истории русской литературы XX века, по литературе русского зарубежья; она ведет занятия по методике преподавания литературного краеведения в контексте русско-абхазских историко-культурных и литературных связей.

Сказать, что она любит свою работу, студентов и детей вообще – не сказать ничего. Потому что ее деятельная, подвижническая любовь беспредельна.

Я знаю ее много лет и убедилась, что никакие семейные неприятности, житейские неурядицы не способны сбить ее настрой, помешать добросовестной, ответственной, системной учительской работе. И потому студенты всегда с удовольствием спешат на ее занятия.

Помню, что мы с сокурсниками понимали Наталью Васильевну буквально с полуслова, тщательно вели конспекты.

Мы твердо усвоили и передавали студентам младших курсов, что на лекции и семинары по литературе и приходить не стоит, если прочитал только материал из учебника, а само произведение пролистал по диагонали. Наталья Васильевна сразу начинает задавать вопросы, выспрашивая мельчайшие значимые детали, которые невозможно забыть, если ты читал произведение, но ни за что не узнаешь, если тебе пересказывала книгу подруга.

С 1996 по 2007 год Наталья Васильевна Каюн работает в качестве заместителя министра образования Республики Абхазия. Скромная, требовательная – в первую очередь к себе самой, с талантом наставника, что очень важно на такой ответственной должности, она постоянно учится сама. Я часто задумываюсь – почему меня так захватила именно литература? Ведь с детства у меня были разносторонние интересы… Это все благодаря Наталье Васильевне. Влюбленная в предмет, она и всех нас, своих студентов, заражала неподдельной любовью к литературе. И именно вот эта любовь, ответственность за качество преподавания побудила Наталью Васильевну оставить должность заместителя министра и полностью посвятить себя литературе.

При этом Наталья Васильевна сразу видит – у кого к чему склонности и старается расширить круг интересов всех своих студентов, чтобы выявить их таланты, помочь развить их и использовать во благо не только самого молодого человека или девушки, но и на благо всей нашей Абхазии, как бы громко это ни звучало.

Сколько поколений она научила тонко ценить прекрасное, в скольких пробудила интерес к искусству! Все студенты знают, что у Натальи Васильевны богатая библиотека художественной и методической литературы, много книг по искусству и философии.

В 2005 году Наталья Васильевна выступила инициатором создания в республике общественной организации «Русский культурный центр» и возглавила ее.

С 2010 года она является руководителем филиала Международного гуманитарного общественного фонда «Знание».

Благодаря отличной профессиональной подготовке и большому опыту работы она легко завоевала серьезный авторитет среди педагогов не только в Республике Абхазия, но и у зарубежных коллег. Учителя-словесники то и дело обращаются к Наталье Васильевне за советом и помощью, а она, как бы ни была занята, всегда находит для каждого время, всегда держит двери своего кабинета открытыми. Н.В. Каюн щедро делится своими наработками и знаниями с молодыми коллегами, которые приезжают к ней из разных районов Абхазии.

Как методист она учит работать по-новому, замечания при анализе уроков делает очень тактично, умеет найти в работе педагога лучшие стороны, вдохновляет, что, конечно же, очень стимулирует и помогает профессиональному росту.

В 2012 году Н. В. Каюн принимала участие в семинаре «Управление инновационными процессами в сфере образования», который проходил в городе Сочи. В 2017 году она становится участником Международной конференции «Русский мир: настоящее и будущее», а также в Международной конференции, посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции «Единение ради будущего» (оба мероприятия проходили в Москве).

В то же время Наталья Васильевна Каюн немало времени посвящает работе общественной организации «Русский культурный центр».

Меня лично покоряет ее умение необыкновенно ярко и увлекательно рассказывать. Так на одном из семинаров-практикумов, в котором мне посчастливилось участвовать, Наталья Васильевна выступала с обзорной лекцией по основным тенденциям современной русской литературы.

....Звучит вступительное слово, льется живая речь, построенная в соответствии со строгой логической последовательностью изложения и присущей Наталье Васильевне эмоциональностью, и вот уже вся аудитория превратилась в слух и настроена на активную работу.

В чем ещё секрет успеха Н. В. Каюн? Ответ на этот вопрос можно найти в многочисленных отзывах ее студентов, учителей, в которых они превращаются благодаря ей, в их письмах, которые приходят на электронный адрес Натальи Васильевны, а также в благодарственных адресах от руководства различных организаций, с которыми сотрудничает Русский культурный центр и лично Наталья Васильевна.

В 2011 году Н. В. Каюн и ее супруг были награждены медалью «За любовь и верность», учрежденной Организационным комитетом Российской Федерации по проведению Дня семьи, любви и верности – за крепость семейных устоев, за воспитание детей достойными, социально активными людьми.

В 2019 году президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении Н. В. Каюн почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия».

А в 2013 году Указом президента Российской Федерации В. В. Путина наша любимая Наталья Васильевна была награждена медалью А. С. Пушкина – за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, за развитие научных и культурных связей. И награду ей вручил лично президент братской России.

Конечно, никто из нас, ее зрелых учеников, не был с ней в тот момент, но церемонию вручения мы смогли увидеть в записи.

И была она в этот волнующий миг такая же скромная, как всегда, чуть смущенная и счастливая, как на первой своей лекции на нашем курсе.

Мы с сокурсниками всегда будем помнить тот день – и даже прелестную кофточку в белую и голубую полоску, что была на ней. Ведь именно тогда она распахнула перед нами огромный мир, который увлек нас и позволил стать знающими, счастливыми, зрелыми, уверенными в себе людьми.

Гаянэ АВЕДИКЯН, заместитель заведующего РОНО Гулрыпшского района

Номер: 57Выпуск: 3935Рубрика: обществоАвтор: Гаянэ АВЕДИКЯН, заместитель заведующего РОНО Гулрыпшского района