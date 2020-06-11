ON-LINE ОБУЧЕНИЕ – БУДУЩЕЕ АБХАЗИИ?

В последнее время в соцсетях появились публикации детей, в которых они обращаются к президенту с просьбой вернуть им школу. Их родители выражали благодарность педагогам за их самоотверженный и нелёгкий труд, тяжесть которого они прочувствовали на себе во время карантина. А некоторые из них пытались даже выразить протест против дистанционного обучения в школах.

Учебный год для школьников Абхазии завершился досрочно – 15 марта. Это произошло из-за продления карантина до неопределённого периода. В связи с пандемией коронавируса некоторые абхазские школьники в качестве эксперимента в последние месяцы учебного года находились на дистанционном обучении. Поэтому уже можно подвести промежуточные итоги и оценить эффективность такого формата образовательного процесса. В Российской Федерации, если ранее дистанционное обучение считалось дополнительным, то сегодня оно переходит в разряд традиционного. Однако в Абхазии это обучение стало вызовом для учителей, учеников и их родителей.

В первую очередь за разъяснением я обратилась к главным педагогам республики и её столицы – министру просвещения и языковой политики РА Адгуру Какоба и и.о.начальника Управления образования Администрации города Сухум, педагогу высшей категории Астанде Таркил.

– Сегодня сама жизнь заставила относиться нас к этой электронной платформе не как к будущему режиму, а как к сегодняшнему, – начал нашу беседу Адгур Какоба. – Коронавирус стал катализатором пришествия разных форм электронного обучения в жизнь современной школы. В России появился новый подход смешанного обучения в школах и вузах. Россия может прийти к такому виду обучения, однако для нас это невозможно. Недоработок и трудностей при работе с дистанционным обучением нам не избежать.

Однако, по моему мнению, смешанное обучение означает, что надо быть готовыми к любому эволюционному вызову. К примеру, сегодня коронавирус, и мы не застрахованы, что завтра не будет иного эволюционного вызова. Путь состоит в том, чтобы сегодня начать развиваться по системе смешанного обучения всем, включая педагогов и родителей.

– Правильно, мы живём в сложное время, когда нет никакой уверенности в завтрашнем дне, – продолжает министр. – Жизнь полна новых вызовов, но в нашей ситуации пока переходить на новый метод обучения школьников и студентов невозможно. Во-первых, в республике неустойчивый интернет, особенно в сельской местности, который не позволяет создать комфортные условия. Для решения этой проблемы необходимо определённое время. Во-вторых, для этого перехода нам нужно поставить на постоянную электронную систему обучения и педагогов. К тому же многие преподаватели говорят, что для них привычнее, когда они видят глаза детей. Поэтому нужен более широкий доступ преподавателей к тем электронным площадкам, которые есть. Для нас – это нонсенс. Лично я считаю, что в Абхазии, особенно в сельской местности, дистанционное обучение проводить будет невозможно, я против этого метода. Он не может заменить традиционное классическое образование. Но когда дети находятся длительное время на карантине, то продуманная программа on-line обучения – это выход из положения. У нас есть договорённость с нашими сотовыми компаниями «Аквафон» и «А-Мобайл» о том, что они обеспечат бесплатный трафик для программы дистанционного обучения. Международная организация «UNICEF» обещает нам по возможности приобрести для малоимущих семей и педагогов компьютеры и планшеты. Сегодня в абхазских школах обучаются 27,5 тыс. учащихся и работают около 4 тыс. учителей.

В Управлении образования столицы согласны с мнением министра. Астанда Таркил работает в системе образования более 20 лет, поэтому кому как не ей известны проблемы и чаяния учителей. Она поясняет:

– Единой системы сейчас в этом вопросе нет. Каждый учитель может использовать различные ресурсы и порталы, ориентируясь на возможности своих учеников. Удовлетворить всех такое обучение, конечно, не может. Самая главная сложность – это самоорганизация ребенка, семьи, самоорганизация всего процесса. Потому, что в один миг на ребенка вышло сразу несколько больших блоков, связанных с самообучением, дистанционным образованием. Организовать себя, найти всевозможные ресурсы для этого – это самое сложное, самое важное сегодня. Но в наших условиях это невозможно. Не во всех семьях есть компьютеры, планшеты, бывает, даже нет интернета. А обеспечить всех этим невозможно. Я сама работала и педагогом, и в администрации школы, поэтому здесь вижу много недоработок. Учителю говорят, что это нужно сделать, но этого мало. Мы привыкли давать директиву учителю, а дальше делай как хочешь. Это не проходит, тем более в такой кризисной ситуации, в которой мы находимся. Нам всем необходимо продумать механизмы и помочь учителю их реализовать. Получается, что учитель все сам должен делать – и методические рекомендации разрабатывать, и систему выстраивать.

Между тем родители школьников называют эту работу самообучением. Многие сидят за уроками по 12 часов. Тратить столько времени на изучение школьной программы у родителей нет ни сил, ни возможностей. В непростой ситуации оказались и учителя, которые вынуждены подстраиваться под возможности учеников.

Компьютер, планшет, телефон, всевозможные социальные сети и мессенджеры. Онлайн-уроки по скайпу – весь класс как на ладони. Конечно, не как в школе, но пока такая форма – самая удобная для учеников. Но сложная для учителя – требует большой подготовки. Везде есть свои плюсы и минусы. Перед монитором учитель проводит целый день. Устают глаза. Сложность ещё и в том, что те видео, которые родителям присылают учителя с записями уроков, ориентированы, прежде всего, на родителей. В первую очередь родитель это должен принять, усвоить, а потом в доступной форме дать своему ребенку. А если в семье не один ребенок, то ситуация с дистанционным обучением усложняется кратно количеству детей. Сидеть дома, признаются дети, нравится, а вот учиться не очень. Всегда что-то мешает. Негативными отзывами от родителей о дистанционной системе пестрят и социальные сети.

– Сегодня в столице 539 выпускников одиннадцатых классов, – продолжает Астанда Таркил. – Из-за двухмесячного карантина им придётся в течение двух недель в июне повторить пройденный материал в школах, соблюдая все санитарные нормы. Затем они сдадут два письменных экзамена по математике и родному языку. Далее в торжественной обстановке им вручат аттестаты, но последний звонок будет звенеть в очень ограниченной аудитории – без привлечения первоклассников и родителей.

Особо подчеркну, что в зоне риска во время пандемии оказались педагоги, возраст которых от 70 до 80 лет. Такие учителя должны уже быть на заслуженном отдыхе и не подвергать себя и детей опасности заражения. У нас есть молодые кадры, просто их надо заинтересовать материально и создать им такие условия, чтобы молодой педагог полюбил школу.

В некоторых школах по инициативе педагогов было организовано дистанционное обучение. Однако я считаю, что для нас приемлемо лишь традиционное, так как даже столица не готова к такому методу.

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Какой можно сделать вывод? Технический прогресс неумолимо входит в систему образования, и в этом есть много положительных моментов: интерактивные доски, аудио и видео на уроках, поиск материала в интернете делают процесс обучения ярким, разнообразным и более наглядным, что положительно сказывается на качестве усвоения материала. Но нашу традиционную систему образования заменить полностью дистанционным обучением нельзя. Она должна идти в ногу со временем. Однако на первом месте по-прежнему первостепенным должно оставаться живое общение преподавателя с учениками, студентами, в ходе которого учитель передает свой жизненный опыт, положительные моральные установки, не только поучает, но и вдохновляет на самостоятельное познание мира (конечно, если речь идет об Учителе с большой буквы).

В своем «Письме к учителю сына» американский президент Авраам Линкольн просил: «Если можете, научите его интересоваться книгами... И дайте ему также свободное время, чтобы он мог поразмыслить над извечными тайнами: птицами в небе, пчелами в лучах солнца и цветами на зеленых склонах холма».

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 57Выпуск: 3935Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ