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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТПРОГРАММЫ
Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган совершила повторную рабочую поездку в Гагрский район по переходящим объектам Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг.
Первым объектом посещения была Гагрская средняя общеобразовательная школа №1.
Следующий объект – колоннада в Гагрском приморском парке.
Кристина Озган обратила внимание подрядчиков на обязательное соблюдение сроков завершения работ на объекте до конца августа 2020 года.
В ходе рабочей поездки в Гагрский район были проинспектированы восстановительные работы на канализационно-насосных станциях (КНС).
Вице-премьер, министр экономики провела осмотр объектов, подлежащих финансированию в рамках Инвестпрограммы в 2020-2022 гг. в г. Пицунде.
Номер: 57
Выпуск: 3935
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс