ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган совершила повторную рабочую поездку в Гагрский район по переходящим объектам Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг.

Первым объектом посещения была Гагрская средняя общеобразовательная школа №1.

Следующий объект – колоннада в Гагрском приморском парке.

Кристина Озган обратила внимание подрядчиков на обязательное соблюдение сроков завершения работ на объекте до конца августа 2020 года.

В ходе рабочей поездки в Гагрский район были проинспектированы восстановительные работы на канализационно-насосных станциях (КНС).

Вице-премьер, министр экономики провела осмотр объектов, подлежащих финансированию в рамках Инвестпрограммы в 2020-2022 гг. в г. Пицунде.

Номер: 57Выпуск: 3935Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс