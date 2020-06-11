ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ

12 июня 1992 года Российская Федерация учредила национальный праздник – День России. Имея богатейшую, глубинную историю, Россия всегда доказывала, что тот людской, природный, политический ресурс, которым она владеет, дает ей возможность быть сильной, мощной, значимой, независимой, свободной. Любые попытки навязать ей чужую волю, заставить действовать по чьей-то указке всегда терпели крах.

Развал великой державы – Союза Советских Социалистических Республик – был тщательно спланирован и осуществлен недругами этого государства и грязными, недальновидными политиками в самом же СССР. По заокеанскому плану развал пролетарской страны в декабре 1991 года должен был повлечь за собой принцип домино – самоуничтожение уже самой Российской Федерации. Не получилось.

Все работающие над проектом «конец СССР» не учли всю историю этой страны. Начиная с древнейших времен Русь, Россия, Страна Советов никогда «не ходила под кем-то или в угоду обстоятельствам». Кто бы ни старался ее покорить, получал адекватный ответ – кто с мечом придет, тот от меча и…

1992 год для нашей Абхазии тоже стал поворотным моментом в истории. Воспользовавшись новыми веяниями перестроечной политики, Грузия пошла с оружием на уничтожение абхазских «братьев и сестер», которые осмелились поднять голос о своих правах, о самоопределении.

Первыми, кто пришел нам на помощь, были простые граждане России, которые обладали высоким человеческим качеством, чувством справедливости и знанием исторических фактов Абхазии. Именно чистота помыслов, доброта, искренняя поддержка наших соседей не позволили трагическим событиям 1992-1993 гг. в Абхазии развиваться не в пользу республики.

В России и Абхазии всегда были и есть здоровые пласты политиков, которые понимают и видят пользу от взаимовыгодных действий. В политических, экономических вопросах они дают развиваться двум странам в спокойствии и стабильности – как бы это необычно ни звучало, и влиять на геополитику на юго-восточном направлении.

1992 год – это год новой России, которая шла к своему становлению, преодолевая лихие времена. 1992 год – начало нашего пути к Победе и Свободе. Мы преодолели этот путь с оружием в руках, ведомые волей нашего народа, добровольцев, нашего Лидера В.Ардзинба при помощи понимающей нас России.

С каждым годом становится очевиднее, что дружеские, партнерские, соседские отношения между нашими странами необходимы и впредь. 26 августа 2008 года Россия первой признала независимость Республики Абхазия. Не это ли акт высшего политического уважения к молодой стране-победительнице?

У нас иногда бытует мнение, что Россия хочет нас «присоединить» к себе и поэтому не очень нам помогает. Это – ложное мнение. На протяжении всего времени, с тех пор как она нас признала, Россия на любых политических форумах, конференциях, с высоких мировых трибун постоянно, открыто и громко заявляет: «Абхазия – это самостоятельная страна. Отзывать свое решение о ее независимости мы не собираемся!»

Такую поддержку, когда многие в мире нас стараются «не замечать», может дать только истинный стратегический партнер и надежный союзник нашей республики.

Что касается помощи Абхазии со стороны России за послевоенные годы, в том числе и в денежном выражении, то это огромный вклад в развитие республики, в ее продвижение вперед. При рациональном, справедливом использовании российских денег (без утечки их сквозь пальцы) мы, действительно, могли бы построить не Швейцарию, а общество, государство, в котором на первом месте было бы созидание и большое желание работать на благо страны. О революциях, происходящих в других регионах, мы читали бы в учебниках истории и новостных лентах.

Сегодня Россия и Абхазия работают над выполнением заключенных договоренностей. Российская Федерация и сегодня в это неспокойное время готова также оказывать помощь экономическую, политическую и отстаивать интересы Абхазии как самостоятельного государства.

Но мы должны понимать, что с нами возиться еще столько же лет никто не будет. Нашу страну за нас постоянно отстаивать и поднимать партнеры не собираются. У нас есть необходимый потенциал. И наш общий дом мы должны сохранять и наполнять своими руками.

А Россия готова помочь. И она как всегда рядом, когда это необходимо. День России, Дни Абхазии – это время, когда годы сотрудничества показывают, что мы нужны друг другу как соседи, друзья, как субъекты международного права.

На Востоке говорят: «Лучшее богатство – это понимание друг друга». А накопленным богатством принято дорожить.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 57Выпуск: 3935Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА