С ДНЕМ ДРУЖБЫ И ДНЕМ РОССИИ!

Союз русских и казачьих организаций Республики Абхазия поздравил российских граждан с Международным Днем дружбы и Днем России. Эти два праздника неразрывно связаны и с нашей исторической Родиной – Абхазией. Именно Россия внесла колоссальный вклад в создание независимого Абхазского государства, в укрепление дружбы между нашими народами.

В поздравлении, говорится:

«Мы с гордостью называем Великую Россию Отечеством, где на протяжении веков в мире и согласии проживают представители многих национальностей и религиозных конфессий. Абхазия и Россия успешно строят совместный мост дружбы, углубляют стратегическое союзничество и партнерство во всех сферах. Уверены, что наша братская дружба и взаимовыручка будут способствовать дальнейшему единению наших граждан и укреплению наших государств.

Мы выражаем искреннюю благодарность всем неравнодушным гражданам и организациям Российской Федерации, принявшим участие в сборе средств на борьбу с коронавирусной инфекцией в Абхазии в это тяжелое время. Наша страна была и остается преданным другом Российской Федерации. Большое спасибо от всех соотечественников за то, что в трудное для Абхазии время вы откликнулись на наш призыв и оказали помощь нашей республике и российским соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Желаем руководству России, всем российским гражданам крепкого здоровья, абхазского долголетия, счастья, благополучия и новых успехов на благо российско-абхазской дружбы!».

Роман РЯЗАНЦЕВ, председатель ОО «Русская община Абхазии»,

Вадим МИРОНЕНКО, войсковой атаман ОО «Черноморское казачье войско Абхазии»,

Владимир ШЕЛЕСТ, председатель ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий»,

Надежда ГОРЯИНОВА, врио президента фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество»

Номер: 57Выпуск: 3935Рубрика: политикаАвтор: РЯЗАНЦЕВ, председатель ОО «Русская община Абхазии», Вадим МИРОНЕНКО, войсковой атаман ОО «Черноморское казачье войско Абхазии», Владимир ШЕЛЕСТ, председатель ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», Надежда ГОРЯИНОВА, врио президента фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество»