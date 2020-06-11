В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РА

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание по вопросам обеспечения медикаментами онкологических больных.

В работе совещания приняли участие министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, главный врач Национального онкологического центра Лев Аргун, председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба, директор РУП «Абхазфармация» Рустам Адлейба, начальник Управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения Ахра Аджба.

А. Анкваб поручил министру здравоохранения Тамазу Цахнакия и директору РУП «Абхазфармация» Рустаму Адлейба в короткие сроки организовать поставки медикаментов с условием отсрочки платежей с целью обеспечения нуждающихся в препаратах пациентов.

***

Премьер-министр Александр Анкваб провёл совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик и и.о. руководителя Аппарата Кабинета Министров Давидом Сангулия, на котором предварительно обсудили вопросы предстоящего заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

Представители медицины рассказали главе Правительства о статистике исследований, предоставили отчёт о реализуемых профилактических мерах и межведомственной работе по недопущению распространения коронавируса в Абхазии.

Номер: 57Выпуск: 3954Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс