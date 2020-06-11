ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с председателем ОО «Адыга Хаса» в Абхазии Валерием Маремуковым, который рассказал о формате работы организации, основных направлениях деятельности. Он отметил, что организация, находясь в составе Международной черкесской ассоциации, тесно взаимодействует с союзами добровольцев и союзами ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в республиках Северного Кавказа. По мнению А.Анкваб, деятельность организации актуальна. «Сегодня важно делать как можно больше для того, чтобы история взаимоотношений и взаимопомощи между нами оставалась в сознании молодого поколения и передавалась будущим поколениям», – отметил Анкваб. Он подчеркнул, что Правительство Абхазии готово оказывать поддержку и помощь «Адыга Хаса» в её деятельности.

Валерий Маремуков – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., заместитель командира батальона «Кабарда», кавалер ордена Леона, с 2010 года – член ОО «Адыга Хаса», с 2015 года – член совета МЧА. В 2019 году избран председателем ОО «Адыга Хаса» в Абхазии.

Номер: 57Выпуск: 3935Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс