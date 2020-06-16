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16.06.2020
Номер: 58
Выпуск: 3936
Рубрика: общество
Автор: Общество с ограниченной ответственностью «ЮМАН»
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «ЮМАН» на основании решения №2 от 15.05.2020 года извещает о своей ликвидации.
Кредиторы, перед которыми ООО «ЮМАН» имеет обязательства, могут обращаться в течение двух месяцев с момента публикации настоящего объявления по адресу: РА, Гулрыпшский район, с.Мархяул. Тел.: +79407114400.
Номер: 58
Выпуск: 3936
Рубрика: общество
Автор: Общество с ограниченной ответственностью «ЮМАН»