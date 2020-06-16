ОБЪЯВЛЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «ЮМАН» на основании решения №2 от 15.05.2020 года извещает о своей ликвидации.

Кредиторы, перед которыми ООО «ЮМАН» имеет обязательства, могут обращаться в течение двух месяцев с момента публикации настоящего объявления по адресу: РА, Гулрыпшский район, с.Мархяул. Тел.: +79407114400.

Номер: 58Выпуск: 3936Рубрика: обществоАвтор: Общество с ограниченной ответственностью «ЮМАН»