СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Сухумскому государственному музыкальному училищу им. А. Чичба исполнилось 90 лет.

Это учебное заведение создано в 1930 г. по инициативе Нестора Лакоба.

Здесь работали блестящие педагоги – первый директор училища К. Ковач, А. Касторская-Каменская, М. А. Разумовская, В. А. Зиздо-Эмухвари, В. Д. Поляков, О. А. Димитриади, сестры Бубновы.

За время своего существования училище подготовило целую плеяду абхазских профессиональных музыкантов. Это – композиторы Алексей Чичба, Ражден Гумба, Баграт Багателия, Василий Царгуш, Леонид Чепелянский, Константин Ченгелия, Петр Петров, первые абхазские дирижеры Лев Джергения, Анатолий Хагба, Вячеслав Айба, Нодар Чанба, Нора Аджинджал, первые абхазские оперные певцы Людмила Логуа, Борис Амичба, Ардашил Авидзба, Жозефина Бумбуриди, первые абхазские музыковеды – Аида Ашхаруа, Мэри и Инна Хашба, а также такие звезды мирового исполнительского уровня, как Хибла Герзмава, Алиса Гицба и многие другие.

Министр культуры Республики Абхазия Гудиса Агрба поздравил коллектив училища с юбилеем.

В поздравительном адресе, в частности, говорится: «От имени Министерства культуры и от себя лично позвольте поздравить руководство и коллектив Сухумского государственного музыкального училища им. А. Чичба с 90-летием со дня основания. Преданность профессии, передаваемая от поколения к поколению, от мастера к ученику, постоянное творческое развитие лучших традиций музыкальной культуры по праву стали отличительными чертами музыкального училища.

В этот знаменательный день желаю всему коллективу благополучия, вдохновения, неиссякаемой энергии и реализации всех запланированных проектов, а воспитанникам – новых творческих побед!»

Номер: 58Выпуск: 3936Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс