БОЛЬШОЙ РОССИЙСКИЙ РЕЖИССЕР И АБХАЗИЯ

Искусство

По поручению Президента Республики Абхазия Аслана Бжания возложен венок к могиле известного российского режиссера, актера, сценариста, общественно-политического деятеля Станислава Говорухина по случаю годовщины его смерти.

Как говорится в сообщении пресс-служба главы государства, Аслан Бжания поддержал идею проведения в 2022 году в Абхазии кинофестиваля «Неделя фильмов Говорухина». Он будет приурочен к 50-летию создания фильма Станислава Сергеевича «Робинзон Крузо», который был снят в Абхазии.

В рамках одного из своих визитов в Москву Аслан Бжания намерен встретиться с вдовой Станислава Говорухина Галиной Борисовной и пригласить ее в Абхазию для участия в фестивале и обсуждения возможности проведения выставки его работ, приуроченной к данному мероприятию.

Аслан Бжания и Станислав Говорухин были лично знакомы и поддерживали хорошие отношения.

Номер: 58Выпуск: 3936Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс