ДОРОГИЕ И УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ»

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В своей работе мы всегда ориентируемся на очень важное – искать и находить самые интересные для вас темы, высвечивать наиболее актуальные для жизни страны, а, значит, и для всех нас, проблемы и вопросы и давать им оценку.

Мы всегда стараемся использовать наиболее предпочтительные читателям газетные жанры и по-журналистски профессионально раскрывать тему.

Мы всегда надеемся, что между нами есть контакт и взаимопонимание.

Однако сегодня в мире, и наша Абхазия не исключение, сложилась очень напряженная обстановка. Распространившаяся по планете страшная инфекция, уже унесшая сотни тысяч жизней, высветила очень многое, поставила людей в жесткие рамки поведения и общения: карантин, самоизоляция, прекращение деятельности учреждений, организаций, транспорта, обеспечивающих жизнедеятельность людей, и многое другое.

В Абхазии в связи со всем этим не состоялись заранее запланированные и уже оплаченные свадьбы, юбилеи, другие торжественные мероприятия. Немноголюдными, а для наших традиций это нетипично, стали и траурные мероприятия.

Все это не могло негативно не отразиться на настроении, состоянии, психике людей, вынужденных прекратить привычное общение, сидеть взаперти, отказаться от участия в различных национальных абхазских мероприятиях.

Мы все очень надеемся, что этот тяжелый период – распространение по планете коронавируса – уже близок к завершению. Жизнь продолжается! Но прежней она уже не будет. Значит, придется как-то перестраиваться, приспосабливаться. Это – реалии жизни.

В качестве одного из нововведений наша газета предлагает своим читателям, но и не только им, но и всем, кого это предложение заинтересует, следующее: на страницах нашей газеты публиковать поздравления по самым разным торжественным и семейным событиям. Это – свадьбы, рождение ребенка, юбилеи, дни рождения родственников, друзей, коллег; это также – первый раз в первый класс или последний звонок в честь окончания школы, это – поступление в высшее учебное заведение или его окончание, это – начало трудовой жизни… Да мало ли какие еще поводы, требующие от нас внимания, добрых пожеланий, наставлений, подбрасывает жизнь.

А если сложится так, что у кого-то по разным причинам нет возможности проводить близкого человека в последний путь, то можно через газету, на ее страницах выразить соболезнование семье, коллегам, друзьям… Соболезнование может быть прислано в газету и из-за рубежа. Не исключено, что на страницах нашего издания можно будет сообщить и об уходе из жизни граждан Абхазии, России, Турции и других стран. (Предложение дать такие извещения уже поступали, в частности, из Турции.)

Возможна и публикация самых разных объявлений от частных лиц, организаций, предпринимательских объединений и т.д.

Сотрудники редакции всегда помогут составить текст, отвечающий событию, а также желаниям наших посетителей.

Для публикаций, о которых мы говорим, газета планирует один раз в неделю выделять специальную страницу. Тексты будут оригинально оформлены в соответствии с их содержанием. Тексты для торжественных ситуаций желательно дополнять фотоиллюстрацией.

Оплата за публикацию любых текстов – вполне приемлемая.

Редакция уверена, что простота и перспективность такого общения между людьми будет удобна многим и оценена как приемлемая форма контактов.

В отличие от сообщения в интернете, которое мелькнуло и ушло, газета с поздравлением, самыми добрыми пожеланиями или с искренними словами сочувствия может храниться в семье и рассказывать следующим поколениям о душевном общении разных семей, о дружеских контактах.

Ждем ваших откликов на такое предложение.

Номер: 58Выпуск: 3936Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.