…И БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ

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Как укрепить иммунитет ребенка? Какие факторы оказывают на детский организм пагубное воздействие? Дает ли прививка стопроцентную гарантию защиты от болезни? Об этом в интервью корреспонденту «РА» рассказывает детский врач с большим стажем и опытом работы Наталья Маркосян.

– Наталья Артемовна, проблема укрепления иммунитета у детей всегда существовала, но сегодня в период пандемии она приобрела особую актуальность. Что зависит от родителей? Что они должны делать, чтобы ребенок рос здоровым, был в меньшей степени подвержен острым респираторным, вирусным и другим заболеваниям?

– Безусловно, от родителей зависит многое. Они должны следить за тем, чтобы их ребенок вел здоровый образ жизни, правильно питался. Первое, что родители должны пересмотреть и держать под контролем – дети должны обязательно завтракать, ведь в большинстве случаев они отказываются от домашней полезной пищи. А в школе уже перед первыми уроками закупают чипсы, кириешки, гамбургеры или пиццу, сосиски в тесте, сладкие газированные напитки. Сегодня у детей до такой степени изменились вкусовые пристрастия, что они не хотят компоты, морсы, предпочитают лимонад, пепси, колу, а также энергетические напитки, дающие прилив повышенной энергии, а ведь в них много сахара и различных стимуляторов, резко подавляющих иммунитет. И что очень важно, зачастую они употребляют их вместо чистой питьевой воды, так необходимой нашему организму для восполнения потери жидкости, освобождения его от шлаков, токсических веществ, нанося огромный вред своему здоровью, приобретая при этом лишние килограммы веса, а с ними и сопутствующие заболевания. Например, такое грозное, как ожирение занимает одно из лидирующих мест в арсенале детско-подростковых заболеваний, причем ожирение даже не первой, а чаще второй и третьей степени. Это невозможно не заметить при проведении углубленных медицинских осмотров в школах, и мы статистически отмечаем в наших отчетах. Но, к сожалению, и эти напитки, и вышеперечисленная вредная еда продаются в школьных столовых и буфетах (питание в них также стоит пересмотреть), а там, где нет, школьники бегут во время перемены в магазины. Удивляет, что родители, которые приходят с детьми на медосмотр, порой не имеют представления о том, чем они питаются в школе. При нас спрашивают у них, потому что не могут ответить на наши вопросы. Иногда создается впечатление, что это кого-то попросили привести ребенка на медосмотр, настолько мама ничего не знает о нем.

Что касается физической активности детей, так необходимой для поддержания иммунной системы в хорошем состоянии, то здесь у нас тоже проблемы. К сожалению, сегодня дети предпочитают проводить свободное время с гаджетами, смартфонами. Вы не часто увидите детей, играющих на свежем воздухе в подвижные игры. Теперь, если даже и находятся во дворе, они сидят, погрузившись в свои телефоны. В результате – гиподинамия, нарушение кровообращения, обменных процессов в организме и снижение иммунитета.

Еще один очень важный фактор – полноценный сон. Всем известно, что он должен составлять 7-8 часов в сутки. Здесь у нас тоже большие проблемы. В результате сниженного контроля родителей дети ложатся спать гораздо позже положенного времени. Так они недосыпают, пропуская важные часы для сна: с 21 00 до 23 00, именно в это время вырабатываются такие важные гормоны, как эндорфины, серотонины, так необходимые человеку для здоровья, в том числе и для предупреждения депрессивных состояний у детей. Недаром их называют гормонами счастья, они дают нам возможность пребывать в хорошем, радостном состоянии.

Нарушение режима сна приводит к недосыпанию, в результате на уроках – снижение концентрации внимания, депрессия. А родители удивляются этому, начинают водить ребенка по врачам, пытаясь помочь прописанными ему препаратами, что также ведет к снижению иммунитета.

Итак, хочется еще раз подчеркнуть, что необходимо вовремя ложиться спать, сон у ребенка должен длиться не менее 7-8 часов в сутки, утром необходим полноценный завтрак, состоящий из зерновых (разнообразные каши), при возможности с фруктами и небольшим количеством любых орехов. Необходимо контролировать, чем питается ребенок вне дома. Очень важно пребывание на свежем воздухе, проветривание помещений, выполнение физических упражнений. Было бы замечательно, если бы семья находила время делать вместе зарядку, ведь ничто не имеет такого сильного воздействия на ребенка, как личный пример родителей. Выезд на природу, спортивные игры, да и обычные совместные прогулки на свежем воздухе очень важны не только для повышения иммунитета, но и улучшения взаимоотношений, взаимопонимания в семье.

Следует приучать ребенка соблюдать питьевой режим. Он должен составлять из расчета 30 мл воды на 1 кг веса, то есть ребенок с весом 40 кг должен выпивать за день 1л 200 мл чистой воды в день. Сюда не относятся другие напитки – соки, компоты. Однако в промежутки приема пищи надо пить воду за 30 минут до еды и 1,5 или 2 часа после еды, в зависимости от рациона питания (например, для мясной пищи следует выдержать более длительный промежуток времени). Это важно. Вода, принимаемая во время обеда или сразу после него, наносит вред организму, разбавляя желудочный сок, необходимый для правильного усваивания пищи. И в результате этого пища задерживается в желудке на более длительное время, происходит ее гниение, брожение, что приводит к возникновению определенных нежелательных последствий и заболеваний. Утро должно начинаться с приема 1-2 стаканов воды (в зависимости от возраста ребенка). Следуйте всем этим рекомендациям – и будете здоровы.

– А витаминные комплексы? Играют ли они положительную роль в укреплении иммунитета?

– В весенне-осенний период, когда небольшой выбор овощей и фруктов, можно по назначению врача принимать комплекс витаминов.

– Наталья Артемовна, как известно, грипп, ОРЗ, ОРВИ имеют схожую симптоматику с короновирусной инфекцией. Поэтому не может не волновать вопрос: снизилось ли на данный период в республике число этих заболеваний?

– Довольно значительно. Пик этих заболеваний, имеющих место в зимний период, прошел. И сегодня очень редко по этому поводу обращаются в лечебные учреждения республики. Скорее всего, здесь значительную роль сыграл своевременный ввод карантина – самоизоляция людей, в том числе и изолированность детей друг от друга.

– В связи с распространением в мире коронавирусной инфекции отодвинут на неопределенное время календарь обязательных прививок для детей. Не приведет ли это впоследствии к вспышке таких тяжелых и опасных заболеваний, как корь, коклюш, паротит, полиомиелит и другие?

– Родители нередко нас спрашивают: почему дети заболевают той болезнью, от которой привиты. Однако прививка не дает стопроцентной гарантии. Прежде всего потому, что на качество прививки может повлиять такой фактор, как отклонение от нормы температурного режима при транспортировки вакцины. Другое дело, что привитый ребенок легче переносит болезнь. В любом случае, если большая часть населения имеет прививки, есть большая вероятность предупредить распространение того или иного заболевания, избежать эпидемии.

У нас одно время были случаи заболевания корью. И учитывая то, что многим детям в силу разных причин (например, по болезни) не были в полном объеме проведены прививки по графику, мы срочно охватывали их, чтобы предупредить вспышку эпидемии кори в Абхазии. А корь очень коварна, она опасна, прежде всего, имеющими место порой отдаленными последствиями, то есть когда ребенок переболел, уже все об этом забыли, а она приводит к другим серьезным заболеваниям. Что касается нынешней ситуации, надеюсь, что мы в любом случае избежим негативных последствий.

– Вы много лет работали в Сухумском родильном доме, Сухумской детской поликлинике, а ныне – школьный врач от этой поликлиники. На ваш взгляд, изменилось ли сегодня отношение родителей к своим детям?

– Мне кажется, культура общения родителей с детьми повысилась. Я это наблюдаю в различных ситуациях. Вижу, как родители объясняют детям, почему им что-то нельзя, терпеливо, доходчиво, ласково. Раньше многие могли просто прикрикнуть – и все. Хотя и сейчас всякое бывает, и от времени это не зависит.

– Наталья Артемовна, вы назвали немало факторов, влияющих на укрепление иммунитета ребенка. А есть что-то самое главное?

– В Библии сказано: «Наставляй юношу в начале его пути, тогда и в старости он с него не свернет». Родители должны понимать, как важно приучить ребенка в детском возрасте к здоровому образу жизни. Все, что вы сейчас закладываете в ребенка, будет ему необходимо в его дальнейшей жизни. А самое главное – проявляйте любовь к своим детям, обнимайте чаще, говорите им о том, как сильно вы их любите, как они вам дороги. Ребенок должен быть уверен в вашей любви к нему, и ваш дом должен быть самым лучшим местом на земле для него, где его всегда примут любым, с любой проблемой, поймут, помогут. Скорее всего, это и есть основной фактор, способствующий хорошему иммунитету ребенка.

Интервью вела Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 58Выпуск: 3936Рубрика: обществоАвтор: Интервью вела Лейла ПАЧУЛИЯ