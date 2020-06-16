ВРАЧ БЕЗ ГРАНИЦ

Брат Абхазии

24 марта 2019 г. не стало замечательного человека, талантливого врача-невролога, заведующего отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы, доктора медицинских наук, врача вышей категории Мухамеда Хамзатовича Айсанова. Всю свою жизнь он отдал служению медицине и подготовке молодых врачей. Он был легендой. Легендой, на которую с трепетом смотрели молодые специалисты, врачи со стажем и пациенты. Тяжелые, но всегда благодарные больные, своим чутким отношением и добротой он вселял им надежду на выздоровление. Тысячи спасенных жизней, десятки подготовленных им специалистов теперь остались без своей путеводной звезды. Ему было всего 65.

Он имел громкие звания, награды, достижения в области медицины, десятки благодарственных писем, грамот и медалей, сотни научных трудов и статей. И несмотря на это всегда оставался человеком удивительной скромности, честным, порядочным, истинным интеллигентом, беззаветно преданным своему делу.

Родился Мухамед Хамзатович в 1953 году в ауле Эльбурган Хабезского района. До 4 класса он учился в средней школе в Эльбургане. Тяжелые времена и жизненные обстоятельства не оставили выбора его маме – с 5-го класса Мухамед поступил в интернат г. Черкесска. Это была особенная Национальная школа-интернат, где готовили перспективные кадры «для Кремля». Выпускники этой школы получали достойное образование. Благодаря хорошим знаниям в 1971 году Мухамед поступил в Ставропольскую государственную медицинскую академию на лечебный факультет. После окончания он вернулся по распределению в родной Черкесск и прошел интернатуру в терапевтическом отделении в Карачаево-Черкесской областной больнице. Здесь он проработал один год. Мухамед Хамзатович хотел посвятить себя изучению эндокринологии, но все же остановился на неврологии. Уже через год ему присваивается квалификация врача-невропатолога. Долгие годы с завидным упорством Мухамед Хамзатович проходит циклы повышения квалификации по разным направлениям: Киев, Ростов-на-Дону, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ставрополь. В 1998 году за высокий профессионализм и хорошие результаты в лечении неврологических больных доктора Айсанова назначают заведующим ангионеврологическим отделением. В 2003 году решением высшей межакадемической аттестационной комиссии ему присуждается ученая степень доктора медицинских наук. И еще через несколько месяцев за заслуги в области здравоохранения, развитие медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу ему была вручена государственная награда «Заслуженный врач Карачаево-Черкесской республики».Долгие годы доктор Айсанов был членом Общероссийского союза общественных объединений «Союз «Чернобыль» России». Под эгидой «Гуманность и милосердие» он оказывал медицинскую помощь инвалидам и участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Элита здравоохранения, медаль за заслуги перед КЧР, отличник здравоохранения, «Врач года» – целая череда наград, при получении которых в присутствии высоких лиц республики Мухамед мог застенчиво стоять в стороне.

В этом проявлялась скромность истинного врача от Бога. Мухамед Хамзатович никогда не ждал высоких званий и титулов. Не просил. Высокий уровень культуры, скромность и простота – таков был Мухамед. Самозабвенно отдавался своей профессии и служению народу, в любой день недели, в любой час. Единственная награда, которая была ему по нраву, – улыбка пациента и его родных.

К Мухамеду Хамзатовичу приезжали из разных городов России люди с различными заболеваниями, проблемами сосудистой патологии нервной системы. И все обратившиеся находили у него поддержку, понимание, ласковое слово и высокопрофессиональное назначение. Родные Мухамеда Хамзатовича вспоминают, как однажды к нему за медицинской помощью приехали больные из Испании, которые по сей день благодарны их спасителю за возможность жить полноценной жизнью.

Но все же есть одна награда, которую Мухамеду Хамзатовичу так и не довелось увидеть. Она была присуждена Указом Президента Абхазии Рауля Хаджимба еще в конце 2018 года. Медаль «За победу» глава республики хотел вручить лично в руки герою. Но не успел. После смерти Мухамеда Хамзатовича медаль была передана его сыну Мурату Айсанову. Чтобы не только дети своего отца, но и внуки, и правнуки помнили – их папа и дедушка был настоящим героем.

Поистине врач без границ!

«Тебе не плохо?» – звонил ты в мне в тяжелый момент

сердечного приступа, и мне становилось легче.

Так же я чувствовал на расстоянии твою сердечную боль,

и чтобы разделить ее тяжесть с тобой, тут же давал о себе знать.

Что же случилось в последний раз, когда связь прервалась,

и ты ушел молча, так и не поделившись болью своей…

Задолго до войны твой дом стал путеводной звездой

для многих и многих твоих родных абхазов.

От твоего очага продолжали мы свой путь к братьям по Северному Кавказу.

И стал твой дом для нас священной кузней, в которой ковался меч,

которым был сражен враг,

пришедший освободить Абхазию от абхазов и от тебя.

С первых дней, когда потоки крови захлестнули Абхазию,

ты делал все, чтобы облегчить страдания народа.

Тут же было отправлено большое количество медикаментов,

собранных по всей республике,

что спасло жизнь сотен защитников Родины.

Многие из тяжелораненых, доставленных из-за хребта,

были возвращены к жизни благодаря тебе и твоим друзьям.

И это продолжалось долго и после войны.

Все эти годы ты тянулся, как лоза, к своей Родине.

За тобой потянулись дети и внуки твои,

чтобы быть своими среди своих.

Благодарная Абхазия – это дом вашего славного рода.

И это навсегда…

Геннадий АЛАМИА

Номер: 58Выпуск: 3936Рубрика: обществоАвтор: Геннадий АЛАМИА