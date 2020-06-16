ОСОБАЯ ОХОТА

Былое

В середине 60-х годов ХХ века Абхазию любили посещать большие гости из Кремля. Воздух, природная красота, чистейшее море привлекали, особенно партийных работников. Всем известно, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев со своими товарищами любил бывать в нашей уютной республике по несколько раз в год. Особо они ценили гостеприимство, которое проявили местные партработники, и теплое отношение абхазских крестьян, соблюдавших народное правило: гость в доме, значит, посланник Бога. А уж если гость из кремлевской команды!..

В те годы приехал в Сухум Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. С местными руководителями говорили о многом, в том числе об отдыхе трудящихся СССР, что можно сделать для Абхазии, чтобы превратить ее в мировую здравницу.

Кто-то из партработников узнал, что большой гость неравнодушен к охоте. Предложили А.Косыгину воспользоваться приездом в курортный рай и «расслабиться» на охоте в «диких полях, где полно летающей дичи», а сейчас, кстати, сезон перепелок. Гость согласился, тем более что такой птицы он не видел и не пробовал.

Договорились, что через два дня поедут охотиться на поля в село Бамбора.

Из Сухума была дана команда партийным работникам Гудаутского района: «Готовьтесь встретить гостя достойно и обеспечить запоминающуюся охоту на перепелов».

Два дня охотники ночью с помощью фонарей ловили живых перепелок. К приезду гостей собрали три сетчатых мешка (с человеческий рост) птицы и к условленному времени «густо рассадили» их на главных бамборских полях.

А.Косыгин и сопровождавшие его лица вышли в поле. Право первого выстрела предоставили Алексею Николаевичу. Один свист, и вверх взмыли ошарашенные и сбитые с толку десятки перепелок. Естественно, кремлевский гость попал в цель с первого раза. Подошел, поднял птицу и удивился: «Какая нежная, красивая птаха! Как в нее можно стрелять? Нет, все, не хочу больше охотиться!» Отведенное на отдых гостей время продолжили дома у абхазского крестьянина, где был накрыт обильный стол с домашними яствами и абхазским вином. Женщин, которые должны были быстро приготовить блюда из добытой охотниками дичи, отпустили домой.

Когда Алексей Николаевич Косыгин приехал в Москву, он рассказывал о поездке в Абхазию. Об охоте на перепела – нет. Нет сомнения, что он открыл для себя в Абхазии еще и красоту и нежность маленького природного создания. Такое способен увидеть и прочувствовать обладающий чистой душой и светлыми помыслами человек. После приезда А.Косыгина в Абхазию увеличилось строительство санаториев и домов отдыха.

Когда-то об этой охоте своему сыну Мерабу рассказал Ушанги Шугенович Квициния, работавший в свое время начальником районного отдела милиции в г.Гудауте. В его обязанности тогда входило безопасное передвижение и пребывание А.Косыгина в районе.

Юрий КУРАСКУА

На снимке: А.Косыгин, У.Квициния. г. Гудаута

Номер: 58Выпуск: 3936Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА