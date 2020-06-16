О ЧЕЛОВЕКЕ С БОЛЬШИМ АВТОРИТЕТОМ

У него был бы двойной юбилей, двойной праздник. Был бы жив, в этом году ветеран с гордостью отмечал бы 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 105-летие со дня своего рождения, а в следующем году, кстати, и 100-летие Абхазской милиции. Но, увы, Ушанги Шугенович Квициния ушел из жизни 44 года назад и в достаточно молодом возрасте – в 60 лет.

Я была еще ученицей, когда имя Ушанги Шугеновича, который был начальником Гудаутского РОВД, «гремело» в районе. Я тогда не понимала и не знала (да и сейчас невозможно все знать, несмотря на журналистский опыт – не моя специфика), как он укрощал преступный мир, каким образом завоевывал авторитет среди населения. Но все это было. И за этим стояли, естественно, как я уже теперь понимаю, строгость, порядочность, бесстрашие и профессионализм человека в милицейской форме.

А начал свой жизненный путь будущий ветеран войны и работник правоохранительных органов с учебы в Сухумском педагогическом техникуме и работы в сельской школе – сперва учителем, а потом директором школы в родном селе Атаре Абхазской Очамчырского района.

Призванный в Красную Армию в 1939 году, он не успел демобилизоваться и оказался в пекле Великой Отечественной войны. С 22 июня 1941 года, то есть с первого дня начала войны и по 13 июля 1942 года находился на Южном фронте, а с 8 сентября 1942 года – на Сталинградском фронте. И именно в конце 42-го он удостаивается первой высокой боевой награды – ордена Красной Звезды. Был он тогда в звании старшего лейтенанта и исполнял обязанности секретаря политотдела 99-й Краснознаменной стрелковой дивизии. Приведу несколько выдержек (в сокращенном виде) из Наградного листа, датированного 10 декабря 1942 года: «Будучи непосредственно в боях… мужественно и храбро вел себя в трудные минуты. Когда подразделение, где находился он в качестве зам. политрука, попало в окружение под Н.Данцигом, он личным примером воодушевлял бойцов и командиров для прорыва вражеского кольца. Заменив политрука роты, который вышел из строя, повел подразделение вперед и, прорвав кольцо окружения, вышел… к своим частям»; «25-26 мая 1942 года под ст. Лозовой Изюм-Барвенковского направления вместе с частями дивизии попал в окружение. Когда стало невозможным вывести автомашину с документами Политотдела, он документы и автомашину сжег под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, но вынес с собой Книгу учета политсостава и секретные и совершенно секретные документы (приказы и директивы)…».

За годы войны Ушанги Квициния еще раз удостоился ордена Красной Звезды. Это произошло в 1944 году, когда он, командир взвода управления разведки артполка, участвовал в штурме Сапун-горы и вместе со своим взводом занял важную стратегическую позицию, освобождал южную и северную бухты Севастополя…

Много еще боевых страниц было в биографии парня из далекого абхазского села, и к орденам прибавлялись другие награды, в том числе медали «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги». Он был в звании офицера разведки Краснознаменной стрелковой дивизии, когда закончил войну.

Боевые страницы Ушанги Шугеновича украшает еще один достаточно неординарный факт. Да, все солдаты писали письма с фронта своим родным и близким. Но чтобы письмо пришло на имя своих избирателей !.. Ушанги был депутатом сельского Совета депутатов трудящихся, и он в 1943 году написал письмо, которое было потом опубликовано в газете «Советская Абхазия». В нем очень теплые строки в адрес односельчан: «Дорогие избиратели колхозники и колхозницы, учителя и учащиеся… и все трудящиеся Атара-Абхазского сельского Совета! Шлю вам, славным патриотам советского тыла далекой солнечной Абхазии, свой пламенный гвардейский боевой привет… Воинская часть, где я служу, удостоилась высокой чести быть преобразованной в гвардейскую… Быть гвардейцем – это значит стоять до последнего вздоха на защите нашей Родины. Там, где наступает советская гвардия, фашистским выродкам не устоять… Борясь за гвардейское звание, я помнил, дорогие избиратели, ваш наказ – «честно служить Родине, не щадя своей жизни». Этот наказ я старался с честью выполнить. Обещаю и в будущем бороться до окончательного разгрома гитлеровских головорезов, не щадя своих сил и самой жизни…

Мы стоим накануне решающих битв. Близится время, когда Красная Армия… сломает хребет фашистскому зверю. Но эта борьба требует от нас огромной выдержки, железной стойкости и отваги.

Дорогие товарищи колхозники и колхозницы! Неустанно боритесь за повышение урожайности сельскохозяйственных культур! Удваивайте свою помощь фронту, давайте больше чая, мяса и других продуктов! Это патриотический долг работников тыла…

С гвардейским приветом

Гвардии старший лейтенант, депутат Атара-Абхазского сельсовета депутатов трудящихся, ваш земляк У.Квициния». (Печатается в сокращении.)

Ушанги Шугеновичу посчастливилось, победив врага, вернуться живым в Абхазию и заняться также достаточно опасной работой оперативного сотрудника отдела МВД Абхазии по борьбе с бандитизмом. Эта работа была сродни фронтовой – сидеть в засадах, сутками не спать, не есть, преследовать преступников и при этом получить пулю.

Потом после некоторого пребывания в должности зам. начальника Сухумского отдела милиции ему поручается самостоятельная и ответственнейшая работа в должности начальника Гудаутского РОВД. И с большим достоинством он исполнял эту должность 18 лет. Легенды о его методах работы ходят до сих пор. И у каждого из тех, кто еще его помнит, свои воспоминания, свои теплые и искренние слова не только о его мужестве и служении закону, но и о его скромности, доброте, отзывчивости и заботе о каждом жителе района и приезжавших на отдых и лечение гостях.

Не случайно к боевым наградам Ушанги Квициния после войны добавились нагрудные знаки «Заслуженный работник МВД СССР», «Отличник милиции», почетные грамоты МВД и Президиума Верховного Совета Абхазской АССР. Так оценивалась его работа в органах милиции.

Недавно была завершена работа над книгой «История Абхазской милиции» (со дня её основания в 1921 году и по сегодняшнее время), и в ней достойное место отведено Ушанги Шугеновичу Квициния. Такие люди, как он, были лицом правоохранительных органов, на их примерах учились молодые сотрудники, их опыт перенимался.

В 1968 году У.Квициния перевели на ответственную работу в аппарат Совета Министров Абхазской АССР. Конечно, он был членом Коммунистической партии, много лет являлся бессменным секретарем бюро первичной партийной организации Совета Министров, неоднократно избирался членом Гудаутского райкома партии и депутатом Гудаутского райсовета – в то время руководящих органов района.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 58Выпуск: 3936Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА