В АБХАЗИИ ОБСТАНОВКА С COVID-19 БЛАГОПОЛУЧНАЯ

Под председательством Премьер-министра РА Александра Анкваб 11 июня в Кабинете Министров прошло очередное заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса. На нём обсуждались возможные послабления ограничительных мер из-за COVID-19.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия сообщил, что в Абхазии благополучная эпидемиологическая обстановка. По данным на 10 июня общее число выявленных заболевших коронавирусом – 36 человек, новых случаев заболевания нет. По его мнению, государственная граница пока должна быть закрыта. Его поддержали все члены Координационного штаба.

– Мы не можем допустить открытия границы, так как ситуация в соседней стране неблагоприятная, поэтому вырастет число людей, которые завезут вирус в наибольшем количестве, и будет не 36 случаев как сегодня, а 500 как минимум, – подчеркнул министр.

Предлагалось также снять ограничения на проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий, но при условии, что они будут проводиться не в закрытых помещениях, а на свежем воздухе.

По поводу открытия театров мнения членов Координационного штаба разделились. Кто-то считает, что театры и филармонию можно открыть при частичной заполняемости зала, другие были против открытия театров. Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева считает, что пока нужно воздержаться от открытия театров, так как там практически невозможно проводить дезинфекцию из-за текстильных поверхностей.

Предлагалось также разрешить работу детских садов, стоматологических клиник, спа-салонов, фитнес-залов. Министр здравоохранения отметил, что салоны красоты и фитнес-залы уже работают и так, и там нет массового скопления людей.

Мэр Сухума Беслан Эшба предложил продолжать дезинфекцию мест массового скопления людей и транспорта, даже если большая часть ограничений будет отменена.

Проректор АГУ Виктор Маландзия сообщил, что вступительные экзамены состоятся, но сроки их проведения будут обговариваться. Кроме того, при благоприятной эпидемиологической обстановке в стране в июле университет мог бы провести мероприятия по закрытию учебного семестра.

Координационный штаб рассмотрел все предложения по снятию ограничений, введенных в Абхазии из-за COVID-19, и направил на подпись Президенту.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 58Выпуск: 3936Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ