ВАЖНОСТЬ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с муфтием Абхазии, председателем Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимуром Дзыба. Во встрече приняли участие первый заместитель муфтия Алхас Нанба и представитель Управления по делам религии Турецкой Республики Айхан Цихичба.

Представители мусульманского духовенства поздравили Аслана Бжания с избранием на пост Президента. «Граждане Абхазии оказали Вам высокое доверие. Это сложный и ответственный пост. Вы возглавили республику не в самое простое политическое и социально-экономическое время. Мы просим Аллаха, чтобы он укрепил Вас на этом посту», – сказал муфтий Абхазии.

Аслан Бжания отметил важность межконфессионального согласия. По мнению Президента, консолидация религиозных организаций необходима во имя укрепления и развития Абхазского государства: «В Абхазии на протяжении веков мирно сосуществовали различные конфессии. У нас светское государство, Конституция которого гарантирует свободу религиозных взглядов».

Глава государства и представители мусульманского духовенства обсудили ряд вопросов, связанных с деятельностью Единого духовного управления мусульман Абхазии.

Номер: 58Выпуск: 3936Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс