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16.06.2020

НАЗНАЧЕНИЯ

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжения о назначениях:

***Валерий Иванович Папба назначен помощником Президента Республики Абхазия по внешнеэкономическим вопросам;

***Григорий Давидович Пилия назначен советником Президента Республики Абхазия;

*** Ахрик Русланович Авидзба назначен помощником Президента Республики Абхазия по международным связям.


Номер:  58
Выпуск:  3936
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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