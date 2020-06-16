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16.06.2020
Номер: 58
Выпуск: 3936
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НАЗНАЧЕНИЯ
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжения о назначениях:
***Валерий Иванович Папба назначен помощником Президента Республики Абхазия по внешнеэкономическим вопросам;
***Григорий Давидович Пилия назначен советником Президента Республики Абхазия;
*** Ахрик Русланович Авидзба назначен помощником Президента Республики Абхазия по международным связям.
Номер: 58
Выпуск: 3936
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс