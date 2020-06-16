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16.06.2020
Номер: 58
Выпуск: 3936
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ВНИМАНИЕ К ГРАЖДАНАМ, ИХ ПРОБЛЕМАМ И ПРОСЬБАМ
Президент Абхазии Аслан Бжания провел прием граждан по личным вопросам.
К главе государства обращаются молодежь, спортсмены, многодетные семьи, инвалиды, деятели культуры, науки и здравоохранения.
Большинство обращений граждан касается вопросов трудоустройства, социального обеспечения и сельского хозяйства.
Президент Аслан Бжания тщательно изучает все просьбы и обращения. По итогам приема граждан глава государства даст поручения соответствующим ведомствам для изучения обращений и принятия необходимого решения.
Номер: 58
Выпуск: 3936
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА