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ВНИМАНИЕ К ГРАЖДАНАМ, ИХ ПРОБЛЕМАМ И ПРОСЬБАМ 16.06.2020

ВНИМАНИЕ К ГРАЖДАНАМ, ИХ ПРОБЛЕМАМ И ПРОСЬБАМ

Президент Абхазии Аслан Бжания провел прием граждан по личным вопросам.

К главе государства обращаются молодежь, спортсмены, многодетные семьи, инвалиды, деятели культуры, науки и здравоохранения.

Большинство обращений граждан касается вопросов трудоустройства, социального обеспечения и сельского хозяйства.

Президент Аслан Бжания тщательно изучает все просьбы и обращения. По итогам приема граждан глава государства даст поручения соответствующим ведомствам для изучения обращений и принятия необходимого решения.


Номер:  58
Выпуск:  3936
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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