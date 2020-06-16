ВНИМАНИЕ К ГРАЖДАНАМ, ИХ ПРОБЛЕМАМ И ПРОСЬБАМ

Президент Абхазии Аслан Бжания провел прием граждан по личным вопросам.

К главе государства обращаются молодежь, спортсмены, многодетные семьи, инвалиды, деятели культуры, науки и здравоохранения.

Большинство обращений граждан касается вопросов трудоустройства, социального обеспечения и сельского хозяйства.

Президент Аслан Бжания тщательно изучает все просьбы и обращения. По итогам приема граждан глава государства даст поручения соответствующим ведомствам для изучения обращений и принятия необходимого решения.

Номер: 58Выпуск: 3936Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА