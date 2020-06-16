ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично искренне поздравляю Вас с государственным праздником – Днем России. День России – самый молодой государственный праздник, ставший частью истории новой России. Этот праздник является богатейшим духовным и культурным наследием российского народа, который ведет к незыблемым ценностям патриотизма, свободы и справедливости.

Сегодня современная Россия – сильное и независимое государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год от года укрепляющее статус могучей державы.

Хотел бы выразить Вам, уважаемый Владимир Владимирович, искреннюю благодарность от всех жителей Абхазии за Ваш неоценимый вклад в укрепление абхазской государственности, в обеспечение безопасности и социально-экономическое развитие страны, повышение уровня благосостояния наших граждан.

Позвольте от всей души поздравить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, и всех россиян с замечательным праздником и пожелать мира, добра, благополучия и новых свершений во благо Великой России».

***

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днём России:

«Уважаемый Михаил Владимирович, сегодня россияне отмечают один из главных праздников – День России, символизирующий национальное единение и общую ответственность за судьбу страны.

На многовековом пути строительства, сохранения и развития государства российский народ преодолел большие испытания. Современная Россия достойно противостоит новым вызовам и угрозам, как авторитетная держава твердо выступает за региональную и международную безопасность и стабильность.

Тесная связь общего исторического наследия, духовных и культурных ценностей легла в основу традиционных дружеских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства Республики Абхазия и Российской Федерации. Они достигли значительных результатов. Убеждены в том, что эти отношения будут укрепляться, а практические результаты совместной деятельности дадут мощный импульс их дальнейшему развитию.

Уважаемый Михаил Владимирович, поздравляю Вас и всех россиян с этим особенным, важным праздником. Желаю достижения новых успехов в реализации целей и задач, отвечающих коренным интересам Российского государства!»

***

Спикер Валерий Кварчия от имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия поздравил с Днем России членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В поздравлениях, адресованных Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину говорится: «У народа России великое историческое прошлое, которое служит опорой в решении насущных задач сегодняшнего дня, дает силы для достижения дальнейшего строительства и развития государства. Республику Абхазия и Российскую Федерацию объединяют нерушимые исторические связи, человеческие, партнерские и деловые отношения, узы родства и теплой дружбы. Мы выражаем поддержку активным действиям руководства Российской Федерации в отстаивании своих национальных интересов и его деятельности по преодолению глобальных вызовов современности».

Номер: 58Выпуск: 3936Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс