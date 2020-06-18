ОТДЫХ В АБХАЗИИ

Лето-2020

Абхазия возглавила список самых популярных летних направлений среди туристов, пишет сайт Tvil.ru.

По данным агентства, 94% оплаченных заявок на лето приходятся на Пицунду, Новый Афон, Гагру, Сухум.

Летний отдых туристам в Абхазии в этом году на 11 ночей обойдется в 24411 рублей на троих человек.

Дешевле будет отдохнуть в Беларуси, где средний чек на семью из трех человек составляет 18861 руб. в среднем на восемь ночей.

Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

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В Сочинском нацпарке прошло совещание Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Обсуждалась возможность создания новых туристических маршрутов, которые пройдут по территории Сочинского национального парка, в том числе пешеходной тропы от Туапсе до Абхазии. Планируется организовать туры на автомобилях повышенной проходимости (джиппинг) к труднодоступным селениям и объектам Национального парка. На горных реках может быть организован сплав на плотах – рафтах (рафтинг).

Все новые маршруты будут созданы с учетом самых строгих требований природоохранного законодательства.

На территории Сочинского нацпарка расположено около 150 крупных туристических и рекреационных объектов.

Спутник-Абхазия

Номер: 59Выпуск: 3937Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия