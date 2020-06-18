ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

Женское здоровье – это богатство, от которого зависит будущее новых поколений. Именно поэтому забота о здоровье женщины и особенно диагностика всех женских заболеваний так важны.

Наш сегодняшний рассказ о враче-гинекологе высшей категории, заведующей Сухумской женской консультацией Каме Шулумба. Она окончила Башкирский государственный медицинский университет, получив специальность «акушер-гинеколог». И уже более 20 лет она заботится о здоровье женщин нашей республики. Около шести лет Кама работала в Гагрском роддоме, затем в Сухумском. И вот уже четыре года она возглавляет Сухумскую женскую консультацию. Здесь доверительные отношения между пациентом и врачом, доброжелательная, дружественная атмосфера. Высокий профессионализм сотрудников является залогом успеха и гарантией качества работы. Работа Камы Шулумба основана на конфиденциальности и ответственности, индивидуальном подходе к каждому пациенту и обязательном учете всех особенностей его организма. На её приемах царит спокойная обстановка и комфортные условия диагностики и лечения. Пациенты всегда с восхищением и умилением отзываются о консультациях и работе доктора Камы Шулумба.

Гинеколог должен уметь располагать к себе пациентку, то есть обладать еще и знаниями психолога. Конечно же, присутствуют стрессы, эмоциональные перегрузки, переработки, как и в любой другой работе. Поэтому врач Кама Шулумба всегда выдержанна и спокойна. Почерк её работы – трудолюбие, собранность, аккуратность, умение сопереживать и, конечно, высокий профессиональный уровень.

Нелегкую профессию выбрала Кама Шулумба. Однако у неё есть надёжный домашний тыл – 12-летний Тристан и 9-летний Кристиан, ученики Сухумской школы №1.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 59Выпуск: 3937Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ