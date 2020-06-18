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18.06.2020
Номер: 59
Выпуск: 3937
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
ПАМЯТНАЯ АКЦИЯ
Государственный Музей Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба совместно с Представительством Россотрудничества в Республике Абхазия присоединились к проекту «Международная команда волонтёров 75-летия Победы».
21 июня, в 21.00 часов, на сухумской набережной, у памятника Неизвестному солдату, пройдёт акция «Свеча памяти», посвящённая трагическим событиям, связанным с началом Великой Отечественной войны.
Номер: 59
Выпуск: 3937
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.