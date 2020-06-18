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ПАМЯТНАЯ АКЦИЯ 18.06.2020

ПАМЯТНАЯ АКЦИЯ

Государственный Музей Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба совместно с Представительством Россотрудничества в Республике Абхазия присоединились к проекту «Международная команда волонтёров 75-летия Победы».

21 июня, в 21.00 часов, на сухумской набережной, у памятника Неизвестному солдату, пройдёт акция «Свеча памяти», посвящённая трагическим событиям, связанным с началом Великой Отечественной войны.


Номер:  59
Выпуск:  3937
Рубрика:  общество
Автор:  Соб. инф.

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